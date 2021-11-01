Оплата нерабочей недели в Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021: дадут ли зарплату в двойном размере

Самарцам рассказали, как будут оплачивать работу в нерабочие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлены длинные выходные из-за коронавируса с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

На такие меры пошли из-за большого количества заразившихся в регионе, где ежедневно находят более тысячи заразившихся.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы, оставив регионам возможность продлевать выходные. Этой возможность воспользовались в Самарской области, установив выходные с 25 октября также с сохранением заработной платы.

Адвокат Дмитрий Самигуллин из адвокатского бюро RBL рассказал, как будет производиться оплата в нерабочую неделю и будут ли платить в двойном размере, если придется работать.

Он рассказал, что понятие «нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы» появилось в Указе Президента РФ от 20.10.2021 N 595 и там не раскрывается.

- Понятия оплачиваемых нерабочих дней как такового в законодательстве нет. К видам времени отдыха по ТК (трудовому кодексу - прим. ред.) относят перерывы в течение рабочего дня, ежедневный отдых, выходные дни, отпуск, нерабочие праздничные дни. Введение нового понятие связано с эпидемиологической ситуацией в стране и наиболее приближенно по своему содержанию к понятию нерабочих праздничных дней, - говорит адвокат.

Если работать все же позвали, то платить будут, как в обычные дни. «В разъясняющем письме Минтруда указано, что оплата труда в период нерабочих оплачиваемых дней производится в обычном, а не повышенном размере», - объясняет адвокат. А также уточняет, что если работать позвали с 4 по 7 ноября, в период праздничных дней, то оплата производится по правилам ст. 153 ТК РФ – не менее чем в двойном размере.

Если же работодатель отказывается платить, то это может стать поводом для административной ответственности. «Исходя из сложившейся практики и разъясняющего письма Минтруда, работодатель обязан платить работникам в период указанных дней. Принуждения выйти на работу в организацию, специфика работы которой не требует непрерывного производства, а также в случаях, когда работодатель отказывается выплачивать работникам заработную плату – все это приводит к административной ответственности работодателя, а также обязывает его исправить допущенные нарушения», - говорит адвокат.

Если же на нерабочие дни выпал отпуск, то он автоматически не продлевается. «При этом, у работодателя есть право предоставить работнику дополнительный отпуск по его желанию», - отмечает эксперт.

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