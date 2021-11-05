В Самарской области сгорел дом матери-одиночки, купленный на маткапитал

Огонь уничтожил свежий ремонт / Фото: vk.com/shigonskie Фото: vk.com

Вечером в четверг, 4 ноября 2021 года, в селе Муранка Шигонского района произошел пожар. Загорелся дом местной жительницы — матери-одиночки Екатерины В. Огонь не пощадил жилище и полностью уничтожил свежий ремонт.

Семья потратила на ремонт около 150 тысяч рублей / Фото: vk.com/shigonskie

Екатерина воспитывает двоих сыновей. Одному 2 года, а второму всего 8 месяцев. Дом она приобрела летом 2021 года на материнский капитал. Ремонт ей помогали делать родители. На обустройство дома ушло около 150 тысяч рублей. Оставалось совсем немного. Семья планировала въехать в новое жилище в этом месяце, но случилась беда.

В день пожара родители Екатерины ходили в дом доделывать ремонт / Фото: vk.com/shigonskie

- В 16:00 родители пошли в дом, чтобы прикрутить плинтуса на кухне. Вернулись примерно в 19:00, а спустя полтора часа прибежала соседка и рассказала, что из-под крыши валит дым, - вспоминает мать-одиночка.

Когда Екатерина вместе с отцом добежала до дома, весь двор заволокло дымом. Пламя охватило дверь жилища. Они пытались сами потушить пожар. Активно помогали соседи. Вскоре на место происшествия приехали пожарные. Им удалось обуздать огонь. Когда его ликвидировали, дом изнутри почти полностью выгорел.

В зале обвалилась часть потолка / Фото: vk.com/shigonskie

Некогда светлые стены «окрасились» копотью, стекла в окнах лопнули, линолеум на полу оказался уничтожен. Больше всего пострадал зал. По словам погорельцев, там в одному углу обвалился потолок. Теперь им придется не только восстанавливать ремонт, но и переделывать крышу. Насколько известно, дом не был застрахован.

Стены дома обуглились, а стекла в окнах лопнули / Фото: vk.com/shigonskie

Семье очень нужна помощь неравнодушных людей. Всех, кто может хоть чем-то поддержать погорельцев, просят откликнуться. Подробнее о том, как помочь, сморите здесь.