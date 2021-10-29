Свежие новости о «Крыльях Советов» на 29 октября 2021: поражение, сборная и новый председатель совета директоров

Иван Сергеев (на фото) и Роман Ежов попали в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» вылетели из Кубка России, проиграв в третьем туре группового этапа «Енисею» 0:1. Однако времени на то, чтобы сокрушаться, у команды Игоря Осинькина нет – в субботу самарцы сыграют на выезде с «Краснодаром». Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 29 октября 2021.

Поле и мороз не дали сыграть в Красноярске лучше

Главный тренер «КС» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Енисея» в Кубке. По словам специалиста, сказались минусовая температура и не лучшее состояние газона в Красноярске.

- Поле действительно помешало. Оно не давало играть в футбол, были постоянные кочки, были ситуации, где мяч не контролировался. Слишком много их было, мы к такому полю не привыкли. От этого слишком зажатые мы были на протяжении всего матча. Контроль мяча, который мы хотели бы вести, в этой ситуации не получился, - приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев».

Кроме того, наставник самарцев считает, что игрокам не хватило командного духа.

Выезд в Краснодар

Уже завтра, 30 октября, «Крылья» сыграют на выезде с «Краснодаром». Матч начнется в 20:00 по самарскому времени. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

«Краснодар» идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, опережая «Крылья» (они на восьмом месте) на четыре очка.

Вызов в сборную

Перед кубковым поединком с «Енисеем» пришла приятная новость от тренерского штаба сборной России. Сразу два футболиста «Крыльев Советов» попали в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи против Кипра и Хорватии.

Это Иван Сергеев и Роман Ежов. Однако это еще не вызов в сборную, тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным еще будет следить за кандидатами и отсеивать их - в списке 41 фамилия.

До этого Антон Зиньковский попадал в расширенный состав сборной страны на матчи против Словакии и Словении, однако в окончательную заявку атакующий полузащитник «Крыльев» не попал.

Новый председатель совета директоров

В «Крыльях» объявили имя нового председателя совета директоров клуба. Им стал министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов.

Он сменил на этом посту Андрея Кислова, который покинул совет директоров клуба из-за перехода на другую должность – он будет представлять Самарскую область в верхней палате российского парламента.

«Акрон» может играть в РПЛ в Самаре

Тольяттинский «Акрон», который выступает в ФНЛ, не проигрывает уже семь матчей. Туда затесались победы над «Торпедо» и «Аланией». Естественно, пошли разговоры о Премьер-лиге.

Заместитель генерального директора «Акрона» Иван Киреев заявил, что если получится пробиться в РПЛ, отказываться там играть никто не будет.

- Премьер-лига в перспективе, когда будет техническая база. Хотя если получится шагнуть туда уже в этом сезоне, не откажемся. Президент сказал: если выйдем по спортивному принципу, то пойдем, - сказал Киреев, его цитирует sportbox.ru.

Однако есть одно большое «но», из-за которого в РПЛ в прошлом сезоне не пустили «Оренбург» и «Аланию» - стадион. В Тольятти нет подходящей арены, домашний стадион команды в автограде пока только в планах, а команда выступает на «Кристалле» в Жигулевске, который тоже не подходит для Премьер-лиги.

Однако если выйти в РПЛ все-таки получится, домашние матчи «Акрон» будет играть в Самаре. Тем более, что в городе есть два стадиона, которые соответствуют требованиям РПЛ – «Солидарность Самара Арена» и «Металлург».