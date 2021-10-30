Краснодар – Крылья Советов 30 октября 2021: прямая онлайн-трансляция матча 13 тура РПЛ

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени (20:00 по самарскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сегодня в Краснодаре местная одноименная команда примет самарские «Крылья Советов». Обе команды идут в верхней половине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. «Краснодар» расположился на пятой строчке с 21 очком в активе. Столько же у «Локомотива» и «Сочи».

У самарцев на четыре очка меньше, и они тремя позициями ниже – на восьмом месте. В предыдущем туре Российской премьер-лиги «Крылья Советов» уступили в Москве ЦСКА. Волжане открыли счет благодаря элегантному голу Ивана Сергеева, но сохранить преимущество не смогли – 1:3.

До этого «Крылья» выиграли два матча – у «Динамо» (1:0) и «Нижнего Новгорода» (2:0).

У «Краснодара» же сейчас серия без поражений в РПЛ. Она насчитывает семь матчей. В последний раз в Премьер-лиге подопечные Виктора Ганчаренко проигрывали в августе «Локомотиву».

В прошлом туре «Краснодар» разобрался с «Нижним Новгородом» 4:1.

Однако кое-что связывает южан и самарцев – поражение в Кубке России. Обе команды на этой неделе уступили представителям ФНЛ: «Крылья» - «Енисею» 0:1, «Краснодар» - в дерби «Кубани» 0:3. Выступление в Кубке России для обеих команд закончено.

Статистика личных встреч Краснодар – Крылья Советов

Друг с другом команды встречались 18 раз. В шести поединках сильнее были краснодарцы, в пяти – самарцы. Еще семь матчей закончились вничью.

В прошлый раз «Краснодар» и «Крылья» встречались 15 июля 2020 года в Самаре. Та встреча закончилась без забитых мячей.

Прогнозы на матч Краснодар – Крылья Советов 30 октября 2021

«Краснодар» - явный фаворит этого поединка. Коэффициент на победу «быков» в районе 1.5 – 1.6. На победу «Крыльев» - около 5.

В ничью тоже мало кто верит, коэффициенты на нее в районе 4 – 4.2.

Прямая трансляция матча 13 тура РПЛ Краснодар – Крылья Советов 30 октября 2021

Трансляция матча Краснодар – Крылья Советов состоится 30 октября 2021 в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени (20:00 по самарскому).

Следите за трансляцией на сайте samara.kp.ru.