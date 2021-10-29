Погода в Самаре на выходные 30-31 октября 2021: с южных широт придет теплый воздух

В Самаре пока будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные, 30-31 октября в Самарской области ожидается теплая погода. Казалось бы, осень уже совсем скоро должна уступить место зиме, в регионе ожидают снег и активно обсуждают, что надо бы уже и по-зимнему одеваться, и машину «переобувать».

На этой неделе все действительно как будто говорило о том, что зима не за горами – по утрам и вечерам холодно и пасмурно, а ночью минусовые температуры. Но погода, похоже, решила сделать сюрприз, и подарить самарцам очередные относительно теплые, как минимум не прохладные выходные.

Как сообщают в Приволжском УГМС, в субботу ожидается до 10 градусов тепла, а в воскресенье в некоторых районах области столбик термометра даже поднимется до отметки в +13 градусов.

Ночью минус сменится на плюс. Если в субботу все еще ожидается до -5 градусов в ночное время, до к понедельнику потеплеет даже ночью, когда будет тоже пять градусов, но уже со знаком плюс.

Такая ситуация, по данным синоптиков, складывается из-за того, что в регион начинает поступать теплый воздух южных широт. В результате повышается температурный фон, значительно превышая климатическую норму для конца октября - начала ноября.