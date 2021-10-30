Сайлент Хилл местного значения: во что туман превратил Самарскую Луку

Что там, за стеной тумана? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже несколько дней подряд по утрам Самарская область утопает в густом тумане. Каждый раз горожане, на глазах которых кто-то ластиком стирает очертания окружающих зданий, деревьев и прочих объектов хватаются за фотоаппараты.

Как будто заброшенный мир Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот так, например, удивил самарцев густая молочная пелена, почти скрывшая Волгу, в последние выходные перед локдауном. Для Самары туман - явление типичное так что удивляться не стоит.

Какие чудовища живут за плотной стеной тумана? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это довольно типичное для нашего региона явления, оно может наблюдаться в разное время года, как весной, так и осенью. Волга на всем ее протяжении еще не остыла, а в регионе - похолодание. Именно поэтому в районах, прилегающих к реке, в ближайшее время снова могут наблюдаться туманы, - рассказывала на радио Комсомольская правда начальник самарского гидрометцентра Людмила Анурова

Лес в тумане выглядит мрачно и таинственно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конечно же, опасность туманы представляют скорее для автомобилистов, судоходства. В тумане очертания предметов размываются и очень тяжело определить расстояния. Именно поэтому водителей всегда предупреждают об опасности этого метеорологического явления и просят быть осторожными на дорогах.

Туман стелется над водой и съедает горы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычные ппейзажи скрытой туманом Волги и видов на горе Отважная запечатлела наш фотограф Светлана Маковеева. Ей удалось вплотную подобраться к границе туманного мира.

Весь мир как будто скрывает пелена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Делимся удивительными кадрами. Но не грустим. Впереди зима, которая по предварительным прогнозам будет снежная и светлая.