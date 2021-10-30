Это пятый гол Сарвели в этом сезоне. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Краснодар и «Крылья Советов» выдали на двоих огненный матч. Хватало и опасных моментов, и отбитых перекладин, и карточек. Были и голы, в том числе отмененные. Ну а победителями в этом поединке вышли самарцы благодаря единственном голу, который забил Владислав Сарвели. Представляем вашему вниманию обзор матча 13 тура РПЛ Краснодар – Крылья Советов, который прошел 30 октября 2021.

С первых минут инициативу захватили гости. Словно это не «Крылья» в эту среду играли в Красноярске, а потом отправились через всю страну, а «Краснодар». «Быки» вышли на эту встречу будто не проснувшись.

Самарцы в первые минуты давили и организовали пару опасных моментов. Антон Зиньковский и Владислав Сарвели били из штрафной, но оба раза спасал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

Хозяева проснулись к середине тайма и устроили шоу перекладин и угловых. Дважды «быки» попадали в каркас ворот. И если Эдуарду Сперцяну просто не повезло, то после удара Тонни Вильены «Крылья» спас прыжок голкипера Ивана Ломаева.

Настойчивость хозяев принесло свои плоды. На 34 минуте Кайо пробил низом, а Виктор Классон подставил ногу - мяч срикошетил в ворота. Ломаев среагировал и даже дотянулся до мяча, но отбить выстрел не получилось.

Впрочем, не все было гладко. Арбитрам встречи понадобилось около пяти минут, чтобы разобраться, что гол был забит не по правилам. Джон Кордоба находился в офсайде. Мяча колумбиец не коснулся, но закрывал обзор Ломаеву.

«Крылья» тут же ответили, наказав «Краснодар» за опрометчивость. Матвей Сафонов и Сергей Петров устроили перепасовку в своей штрафной, и Петров в какой-то момент ошибся. Мяч подхватил Иван Сергеев, который не пожадничал и выкатил под удар Сарвели. Тот не промахнулся – 0:1.

Чем еще запомнился первый тайм, так это обилием желтых карточек. Судья раздавал их направо и налево, почти за каждую провинность. В общем, градус игры зашкаливал.

Второй тайм продолжил дело первого. Команды атаковали обоюдоостро. Несколько раз «Крылья» спас Ломаев. Разок защитник «Краснодара» вывел форварда самарцев Ивана Сергеева один на один со своим вратарем, но нападающий промахнулся.

Виктор Ганчаренко бросил в бой Ионова и Ильина, рассчитывая добавить агрессии в атаке. Его визави Игорь Осинькин тоже не стал строить баррикады и выпустил атакующего игрока – Дмитрий Цыпченко заменил автора единственного гола в этой встрече Владислава Сарвели. Позже наставник самарцев использует все свои замены, выпустив Мехди Зеффана, Максима Глушенкова, Максима Витюгова и Сергея Пиняева.

Пожалуй, самый верный момент для взятия ворот был у Гжегожа Крыховяка. Поляк бил с угла вратарской головой и, казалось, уже забил, но на пути мяча встал Александр Солдатенков.

«Краснодар» на последних минутах организовал массовый штурм ворот «Крыльев», который вылился во вторую желтую для опорника волжан Дмитрия Иванисени на 88 минуте. Последние шесть минут (две основного времени и четыре добавленного) «Крылья» отбивались в меньшинстве.

На последней минуте самарцы могли и удвоить счет. Сергей Пиняев отдал изумительную передачу на ход Максиму Глушенкову, но последний чуть замешкался, дал догнать себя защитникам и пробил в одного из них.

Тем не менее, «Крылья» обыгрывают «Краснодар» с минимальным счетом и поднимаются на 7-8 места, которые они делят с «Рубином».

В следующем туре самарцы примут «Химки», а «Краснодар» отправится в Москву к «Динамо». Обе игры пройдут в субботу, 6 ноября.