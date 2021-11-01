Экосистема IT-сервисов для бизнеса: Такском открывает офис в Самаре

Автор фото: Пресс-служба ООО «Такском»

«Открытие представительства в Самаре стало результатом продуманной и системной работы по региональному развитию компании, — говорит Сергей Старлытов, руководитель филиала Такском в Самаре. — Наша задача в Поволжье – помочь бизнес-сообществу региона в реализации стратегии цифровой трансформации регионов России».

Напомним, в августе 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области на 2022-2024 годы.

Она предназначена создать условия для ускоренного развития экономики и общества в Поволжье на основе разработки и масштабного распространения информационных и телекоммуникационных технологий и услуг.

Для достижения этой цели к 2024 году необходимо обеспечить приток и повышение качества кадровых, инфраструктурных, финансовых и иных ресурсов и стимулирование спроса на продукцию и услуги IT-сектора.

В рамках реализации концепции в Поволжье планируется внедрение цифровых технологий в производственной, образовательной, а также бюджетной сферах. Это подразумевает под собой, в том числе, и перевод организаций на электронный документооборот.

По планам ФНС к 2024 году 95% всех выставляемых счетов-фактур должны быть переведены в электронный вид, а это значит, что бизнесу, даже малому и среднему, пора задуматься о внедрении электронного документооборота. Этому же способствует внедрение маркировки и прослеживаемости.

Такском готов помочь с этим своим клиентам. И теперь бизнесу Самарской области есть кому доверить подключение к ЭДО и маркировке, так как основоположник обмена электронными документами в стране пришел в регион.

Миссия компании заключается в создании максимально удобной, надежной и безопасной электронной среды, ориентированной на успешное и комфортное взаимодействие людей, бизнеса и госучреждений.

«Мы готовы организовать и запустить с нуля процесс подготовки к маркировке или прослеживаемости, подключить кассы к ОФД и оборудовать торговую точку в соответствии с 54-ФЗ. Подобрать электронную подпись или выгодный тариф электронной отчетности. В общем, взять на себя все проблемы и заботы, связанные с электронным взаимодействием бизнеса и государства», — отмечает Сергей Старлытов, руководитель филиала Такском в Самаре.

Теперь региональные клиенты Такском, обратившись напрямую в самарское представительство, смогут получить предпродажную консультацию и техническую помощь, выбрать интересующие их сервисы или услуги, а также стать участниками регулярных бесплатных семинаров, организуемых Такском с привлечением ведущих экспертов отрасли, технических специалистов, а также представителей ФНС РФ.

Так, уже 12 ноября специально для бизнес-сообщества региона состоится бесплатный онлайн-семинар с участием представителей центрального аппарата ФНС и УФНС по Самарской области на тему «Основные нововведения в области применения онлайн касс и использовании электронной подписи. Разбираем сложные вопросы». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

«Современный бизнес не может развиваться без информационных технологий. Сегодня IT-системы обеспечивают управление всеми бизнес-процессами: от несложных операций до принятия стратегических решений. Фактически программное обеспечение становится таким же активом компании, как оборудование, капитал и человеческие ресурсы, — подчеркивает Сергей Старлытов. — Грамотный подход к приобретению и использованию сервисов может стать серьезным конкурентным преимуществом любой организации. Поэтому перед представительством компании Такском в Самаре стоят две основные задачи: предоставлять консультации и предлагать решения по переходу на электронный документооборот с госорганами для компаний любых масштабов, а также в тесном сотрудничестве с клиентами обеспечивать их переход на IT-сервисы с наименьшими затратами и максимальной выгодой».

Такском готов помочь бизнесу в решении трудных вопросов по документообороту и избавиться от бумажной волокиты навсегда. Услуги, оказываемые компанией:

- получение электронной подписи (ЭП) для физических и юридических лиц и приобретение носителей для ЭП;

- подбор и приобретение тарифа электронной отчетности в зависимости от специфики бизнеса;

- услуги оператора электронного документооборота и подбор технического решения;

- подключение к работе с маркированными товарами «под ключ»;

- помощь в выборе онлайн-кассы и услуги оператора фискальных данных;

- дополнительные сервисы для бухгалтера.

Подробнее с перечнем услуг можно ознакомиться на сайте.

Автор текста: Пресс-служба ООО «Такском»

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