«Мы не останавливаемся ни на минуту»: что происходит с делом разведчика, пропавшего в Самаре два года назад

Александр Сафонов пропал после визита в полицию Фото: ГУ МВД России по Самарской области

УВОЛИЛСЯ СО СЛУЖБЫ И ИСЧЕЗ

Уже более двух лет никто не может найти бывшего солдата-разведчика Александра Сафонова. Он бесследно исчез в военном поселке Рощинский под Самарой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», оно на контроле у руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, но зацепок нет. Журналисты «Комсомолки» разбирались, что сейчас происходит с этой ситуацией.

Александр исчез при весьма загадочных обстоятельствах. 29-летний на тот момент молодой человек вечером 22 августа 2019 года был доставлен патрулем в местный пункт полиции, где провел несколько часов. Сафонов, 12 августа уволившийся со службы по контракту, выглядел неважно, казался потерянным и жаловался на головную боль. После разговора в отделении силовики отвезли его к дому № 8 в Рощинском. И все — на этом след экс-военнослужащего обрывается. Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, он ушел в неизвестном направлении и пропал.

Волонтеры, полицейские и следователи провели большой объем работы. Осмотрены территории и самого военного городка, и те, что рядом. Ориентировка на разыскиваемого постоянно мелькает в сети. К сожалению, тех, кто его узнал и видел, пока не появляется.

РОДНЫЕ И СЫЩИКИ ВЕРЯТ, ЧТО ЕГО НАЙДУТ

Родные парня не опускают руки. Его мама Наталья постоянно находится на связи с правоохранителями.

— С мая 2020 года работают сотрудники из центрального аппарата Следственного комитета, с Москвы. Следователь прилетает в Самару, приезжает и ко мне в Пугачев. Созваниваемся каждую неделю, поиски не прекращаются, но нового ничего нет, — рассказала Наталья Сафонова корреспонденту «КП-Самара».

По словам женщины, сыщик настроен оптимистично:

— Он мне всегда говорит, что верит, что Саша жив, и мы его скоро найдем.

Родные молодого человека верят, что он еще жив Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мать пропавшего отмечает, что по-прежнему надеется на людей. Возможно, кто-то что-то знает или видел ее сына.

— Мы не останавливаемся ни на минуту в поиске Саши. Очень жду и надеюсь, — делится наша собеседница.

В местном следственном управлении уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство» — было возбуждено спустя несколько месяцев с того дня, когда Александр исчез. Подозреваемых у следователей так и не появилось. Близкие пропавшего не исключают, что Сафонов мог попасть в трудовое рабство, но и эта версия пока не нашла своего подтверждения.

Сейчас расследование продолжается. Стражи порядка просят откликнуться очевидцев. По информации облМВД, мужчина по-прежнему может находиться на территории Самарской области. Всем, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 89277-00-77-29 или 112.

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