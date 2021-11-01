Последние новости в Самаре за выходные 30-31 октября 2021: новые ограничения и пересмотр тарифов за тепло и проезд

Собрали самые интересные новости за выходные

В Самаре планируют пересмотреть цены на тепло, а также стоимость проезда в общественном транспорте. В регионе вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса, а предприимчивые вакцинированные самарцы предлагают сходить в магазин за непривитых.

Эти и другие самые интересные новости - в подборке наиболее важных событий за выходные.

В Самаре нашли необычную птицу - вальдшнепа

Жительница Самары нашла необычную птицу, которая еще не улетела на юг - вальдшнепа. Это перелетная птица, которую также называют лесной кулик. На зимовку они улетают в теплые края, однако, редки сбиваются в перелетные стаи. Орнитологи любят эту птицу за необычный характер.

Жители Самарской области нашли в конце октября вальдшнепа (подробнее)

«Спутник Лайт» рекомендуют не использовать для первой вакцинации

Минздрав России выпустил рекомендации, в который указанно, что для первой прививки от коронавируса лучше не использовать вакцину «Спутник Лайт».

В Минздраве считают, что двухкомпонентная вакцина будет более эффективна при первом применении. Однако, именно «Спутник Лайт» сейчас набирает популярность, поскольку позволят получить QR-код уже после первой прививки.

Самарцам могут запретить прививаться «Спутником Лайт» в первый раз (подробнее)

Самарцы предлагают за 100 рублей сходить в магазин за непривитых

Привитые самарцы с QR-кодом предлагают сходить в магазин за непривитых за 100 рублей. Сейчас без кода или справок не пускают в магазины площадью свыше 2 тыс. кв. метров. Предприимчивые горожане, сделавшие прививку, предлагают такую оригинальную услугу. Соответствующие предложения появляются на сайте объявлений.

В Самарской области привитые от коронавируса горожане пытаются заработать на антипрививочниках (подробнее)

Непривитых жителей Самарской области старше 60 лет отправили на самоизоляцию

В Самарской области начали действовать новые меры против коронавируса. Теперь на самоизоляции обязаны находиться непривитые граждане старше 60 лет. Кроме того, работодателя должны перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет без прививки и с хроническими заболеваниями.

Власти обязали невакцинированных жителей губернии старше 60 лет уйти на самоизоляцию (подробнее)

В Самаре вырастут цены на тепло

На сайте департамента тарифного регулирования появился приказ, в котором указаны предельные тарифы на тепловую энергию. Тарифы на отопление в Самаре повысятся в середине следующего года.

Индексация тарифов происходит каждый год, обычно это происходит в январе и июле.

В Самаре с июля 2022 года вырастут цены на тепло. Рассказываем, чего ждать (подробнее)

Стоимость проезда в общественном транспорте в Самаре может повыситься уже в этом году

В Самаре сейчас прорабатывают возможность повышения стоимости проезда. Ожидается, что повышения коснется тех, кто оплачивает проезд наличными деньгами, льготников же это, скорее всего, не коснется.

Последний раз стоимость проезда повышали в 2019 году, при этом практически на все - электричество, продукты, ЖКХ - цены с тех пор выросли.

Цены в общественном транспорте Самары могут вырасти уже в 2021 году (подробнее)

В Самаре водители автобусов, работающие без кондукторов, начали получать доплаты

В Самаре из-за нехватки кондукторов в автобусах водители на ряде маршрутов начали сами принимать оплату проезда от пассажиров. Как сообщили в компании «СамараАвтоГаз», которая занимается перевозками в областной столице, за такое совмещение водители получают по 1 тысячи рублей в день.

Если в автобусе нет кондуктора, в транспорте должно быть объявление, что плату принимает водитель.

В Самаре ввели доплаты водителям автобусов без кондукторов (подробнее)