Погода в Самаре на начало недели 1-3 ноября 2021: с южных широт придет теплый воздух

В Самаре пока тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области устанавливается не характерно теплая погода для начала ноября. Последний месяц осени обычно знаменует собой окончательный переход к зиме с минусовыми температурами и первым снегом. Но сейчас пока тепло.

По данным Приволжского УГМС, в первые дни ноября ожидается до 14 градусов тепла. Это связано с тем, что погоду в регионе определяет область повышенного атмосферного давления, когда с юго-западными потоками в регион поступает сухой и теплый воздух южных широт. Синоптики отмечают, что температурный фон в итоге значительно превысит свою климатическую норму.

Температура начнет постепенно снижаться до конца недели, когда ожидается от 2 до 7 градусов тепла. Минусовые температуры все же будут, но лишь в ночное время, когда ожидается до - 3 градусов, а в конце недели местами по области будет до - 6 градусов.

Осадков в ближайшую неделю синоптики не прогнозируют.