Самарских чиновников оштрафовали за отсутствие жилья у ребенка с опухолью в голове

Когда-то Артем бегал быстрее ветра, смеялся громче всех и понемногу начинал говорить Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Артему Вольных 9 лет. Он ничего не видит, не может встать. Он остро чувствует присутствие мамы, произносит «Ка», когда хочет кушать, и «Га!», жалуясь на боль.

Артем родился здоровеньким пухлым младенцем, в 2 года был ростом 83 см, бегал быстрее ветра, смеялся громче всех, понемногу начинал говорить.

В 2014 году у мальчика нашли опухоль размером 8,5 на 6 см, которую самарские врачи оперировать не могли, а московские не успели. У опухоли лопнул сосуд, произошло кровоизлияние в мозг, ребенка едва успели спасти. Вот только Тема стал совсем другим.

Любая инфекция для него может стать смертельной. Любая болезнь – привести к непредсказуемому финалу. У Артема и его мамы Анастасии нет своего жилья – долго жили у родителей, но там же жил и ее брат с детьми школьного возраста. Естественно, они, как и все дети, то и дело болели.

Сейчас Артем ничего не видит, но всегда чувствует, когда мама рядом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Анастасия обратилась к чиновникам за помощью – не помогло. Тогда она подала иск в суд, в 2018 году выиграла его. Гордминистрацию обязали предоставить ребенку-инвалиду жилье вне очереди. Но годы шли, а Анастасия оставались все в тех же условиях.

- Мы неоднократно привлекали должника (то есть департамент управления имуществом Самары) к административной ответственности за это, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» судебные приставы. - Общая сумма наложенных штрафов составила 300 тысяч рублей.

Этим летом чиновники предложили семье переехать… в поселок Озерный. Анастасия поехала посмотреть, есть ли там условия для проживания с Артемом, и увидела дом без пандусов и лифта и квартиру на третьем этаже с мокрой стеной.

Анастасии предложили квартиру в Озерном с мокрой стеной, она отказалась от нее Фото: Предоставлено "Комсомолке"

После публикации на сайте «КП-Самара» городская прокуратура провела проверку, факт нарушения подтвердился, и в адрес приставов и чиновников было внесено представление. Теперь вопрос о предоставлении жилья мальчику находится на личном контроле прокурора Самары Артема Ярыгина.

А недавно известно, что у чиновников все же нашелся неплохой вариант – квартира на первом этаже в пределах города.

- Мы подобрали помещение, но оно требует ремонта, - сообщили в городском департаменте управления имуществом. – Планируется, что муниципальный контракт на ремонт будет заключен до 7 ноября, а сами работы выполнят не позднее 1 декабря.

Еще в 2018 году суд обязал чиновников выделить квартиру ребенку-инвалиду вне очереди Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- У него нет времени ждать, - вздыхает Анастасия. Но терпеливо ждет. И надеется, что в этот раз все получится, и у них с сыном, наконец, будет свой угол, где тихо и безопасно.

Артем является подопечным благотворительного фонда «ЕВИТА», который привозит для мальчика специальное лечебное питание, уходовые средства, расходники. Как помочь этому ребенку и другим подопечным фонда, можно прочитать на сайте.

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