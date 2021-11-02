«Малыши просят вернуть им маму и папу»: родные семьи, погибшей в ДТП с полицейским под Самарой, обратились в суд

После аварии родителей потеряли трое маленьких детей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ОБ АЛКОГОЛЕ

На финишную прямую выходят разбирательства по делу о страшном ДТП, произошедшем 7 августа 2020 года на 54 километре трассы Самара — Большая Черниговка. В результате аварии погибли родители троих детей — Сергей и Любовь Кузнецовы. По версии следствия, аварию спровоцировал 26-летний теперь уже бывший сотрудник ГИБДД Сергей Мясников. В ближайшие дни ему собираются вынести приговор, но родные жертв переживают, что решение будет не самым справедливым.

У близких Кузнецовых сомнения возникали с самого начала. Какое-то время они боялись, что Мясников воспользуется своими связями в МВД, где также служил его отец, и дело вовсе не дойдет до суда. Также претензии были и по поводу итоговой квалификации преступления, в которой не оказалась указания о том, что водитель, спровоцировавший смертельную аварию, был пьян. Именно этот момент вызывает вопросы и сейчас, ведь на последних заседаниях некоторые свидетели меняли показания. Ходатайство, с просьбой разобраться в происходящем, отправила в Волжский районный суд мама Сергея Кузнецова Валентина.

В документе, который есть в распоряжении редакции «КП-Самара», она заново переживает трагедию, напоминает, что последними словами ее сына были: «Живы ли мои дети?» Также женщина задается вопросом — почему не удалось на месте провести проверку Мясникова на состояние алкогольного опьянения? Да, коллеги обвиняемого заявили, что ему требовалась помощь врачей, но и в больнице ничего не сделали. Оттуда сотрудник полиции вместе с супругой и еще несколькими молодыми людьми просто ушел после осмотра.

Валентина Кузнецова также просит служителей Фемиды обратить внимание на показания дальнего родственника погибшего. Свидетель, по ее мнению, «переобулся».

— Резко после беседы с кем-то со стороны обвиняемого поменялись его показания о том, что Мясников находился на месте аварии в нетрезвом состоянии. Раньше мы общались, и он говорил, что тот был пьян, а теперь по-другому, — делится Кузнецова. — Мое мнение, что после общения со стороной обвиняемого в суде у него резко пропала память.

НАДЕЖДА НА СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ

Такие же подозрения у потерпевшей стороны есть и еще на двух участников процесса. Они тоже стали забывать свои первоначальные показания.

Столкновение получилось жутким Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Случилась страшная авария, дети остались без самых близких своих любимых родителей. Трое малышей просят вернуть им маму и папу. А Мясников ведет себя как не обвиняемый, не осознавая, что он тоже отец своих детей. И не слышит крик и плач родителей, потерявших детей, и то, что возместить потерю детей ничем невозможно. Хотелось бы верить, что будет правильное решение по отношению к обвиняемому, чтобы не обращаться в вышестоящие инстанции, — пишет в заключении Валентина Кузнецова и просит судей вынести «справедливый» приговор.

Сам бывший гаишник раскаивается, но признает вину частично. Он заявил, что никуда из больницы не сбегал, прошел медицинское освидетельствование и был отпущен домой. Кроме того, Сергей уверяет, что в тот вечер не находился в состоянии алкогольного опьянения и был трезв.

Авария произошла вечером 7 августа 2020 года. Тогда еще полицейский Мясников на иномарке «Датсун» протаранил «Хендэ Солярис» Кузнецовых, которые стояли на повороте и пропускали фуру. Машину, в салоне которой находились пять человек, откинуло прямо под грузовик. Трое маленьких детей чудом выжили, их родители скончались.

Следующие слушания по делу - одни из последних - в Волжском районном суде запланированы 18 ноября 2021 года. Журналисты «Комсомолки» следят за развитием событий.

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