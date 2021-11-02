Свежие новости о «Крыльях Советов» на 2 ноября 2021: Сергеев, сборная и борода

Сергеев сбреет бороду, когда вернется из сборной. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

У «Крыльев Советов» остался один матч перед паузой на игры сборных. В эту субботу, 6 ноября, самарцы примут «Химки».

«Крылья» готовятся к этой игре в хорошем настроении. И дело не только в победе над «Краснодаром» в предыдущем туре. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 2 ноября 2021.

Сергеев в сборной

Это, пожалуй, главная тема последних дней. Для Ивана это первый вызов в национальную команду.

Вместе со сборной нападающий «Крыльев» будет готовиться к решающим матча отбора на чемпионат мира 2022 года – 11 ноября против Кипра в Петербурге и 13 ноября против Хорватии в Сплите.

- Сергеев привлек игрой, работоспособностью и отдачей. У него много полезных действий для команды. Он приносит большую пользу «Крыльям». Ее не так отмечают журналисты, потому что больше обращают внимание на голы и передачи, - приводит слова главного тренера сборной Валерия Карпина «Чемпионат».

Осинькин – о вызове Сергеева

Высказался по поводу вызова Сергеева в сборную и главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

- Хотелось бы, чтобы как можно больше футболистов от нас попадало в сборную. Но это выбор главного тренера, наверное, надо с этим согласиться. Надо понимать, какие конкуренты были у Сергеева и Ежова. Всего три нападающих вызваны, один из которых Сергеев, - цитирует наставника самарцев sport24.ru.

По словам Игоря Осинькина, попадание другого игрока «Крыльев» Романа Ежова в расширенный состав – это аванс. Теперь Роман должен поставить себе определенную цель и идти к ней, подтверждать этот аванс в каждом матче.

Сергеев сбреет бороду

В одном из интервью клубному телевидению Иван Сергеев сказал, что сбреет бороду, когда его вызовут в сборную. Что ж, сборная – есть, осталась борода.

В твиттере «Крыльев» появилось сообщение по этому поводу. Сергеев все-таки сдержит обещание, но сделает это после возвращения из сборной.

Еще один сборник

В сборную России, но пока в молодежную вызван Данил Пруцев. Сбор молодежки пройдет с 6 по 16 ноября.

12 ноября Россия сыграет со сверстниками из Словакии, а 16 ноября – с молодежной командой Испании. Обе игры пройдут в Химках.