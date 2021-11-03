«Ночь искусств» в Самаре 2021: спектакль с чемпионом Европы по битбоксы мастер-класс по изготовлению куклы-крупенички

В этом году «Ночь искусств» пройдет в онлайн-формате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежегодная культурная акция «Ночь искусств» в этом году в Самаре пройдет в онлайн-формате.

«Ночь искусств» впервые прошла в 2013 году в Москве, а потом начала проводиться и в разных регионах страны. Целью акции является привлечение людей в музеи, театры и библиотеки, чтобы они могли в необычном формате, соответственно, в ночное время, бесплатно познакомиться с культурой. Акция призвана привлечь как новых посетителей, так и порадовать постоянных зрителей, слушателей и любителей выставок.

В этом году в Самаре акция запланирована на 4 ноября и пройдет в онлайн-формате. Это связано с тем, что все музеи и театры закрыты из-за сложной ситуации с коронавирусом. Поскольку в Самарской области ежедневно находят теперь уже по 1,5 тысячи заразившихся за сутки, в регионе объявили длинные выходные, во время которых практически все развлекательное и познавательное закрыто.

Самарский художественный музей

В 19:00 4 ноября в онлайн-формате состоится открытие выставки Ивана Дьякова и Анны Векслер «Собрание сочинений. Том 30». Современные петербургские авторы создают свои произведения в классических и новаторских тематиках монументального и декоративного искусства. Во время открытия можно будет не только послушать авторов, но и непосредственно пообщаться с ними.

В это же время юные участники музейного проекта «По-взрослому» расскажут о своих впечатлениях от выставки «Самарские мистерии», а также расскажут о работах самарского художника Валентина Пурыгина.

Музей Эльдара Рязанова

В 17:00 состоится онлайн-встреча с режиссером Александром Бруньковским, в большей степени известный документальными фильмами, но есть у него и художественные работы.

Перед встречей с режиссером организаторы советуют посмотреть два его фильма – «Жизнь Дездемоны» и «Женитьба по-итальянски», «чтобы разговор был более предметным». Как отмечается, оба фильма имеют непосредственное отношение к Эльдару Рязанову.

СамАрт

В 18:00 начнется трансляция встречи с актерами берлинского театра STRAHL. Во время гастролей театр привез в Самару знаменитый спектакль «Класс класс» - это постановка в жанре театра масок, где не произносится ни одного слова. Уникальное музыкальное сопровождение обеспечит чемпион Европы по битбоксу Мандо (Mando).

Театр оперы и балеты

Театр проведет трансляцию концерта «Магия русского романса», во время которого солисты и музыканты самарского театра исполнят знаменитые и любимые романсы.

Филармония

В 13:00 пройдет трансляция концерта академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова. В программе концерта, посвященного также Дню народного единства, - симфония №1 Петра Ильича Чайковского.

Театр «Дилижанс», Тольятти

В условиях проведения «Ночи искусств» в онлайн-формате можно посмотреть, что идет в тольяттинском театре без поездки в автоград. 4 ноября состоится онлайн-трансляция спектакля «Плаха».

Спектакль создан по мотивам одноименного романа киргизского писателя Чингиза Айтматова. В основе сюжета история синеглазой волчицы Акбары и ее верного волка Тачайнара.

Во время спектакля актеры играют на барабанах, бубне и других инструментах.

Самарский театр кукол

В 18:00 на youtube-канале театра можно будет посмотреть спектакль «Малыш и Карлсон». Всем известная история умного, красивого, в меру упитанного мужчины в самом расцвете сил, забавного человечка с мотором на спине. В театре обещают, что история не оставит равнодушным ни малышей, ни их родителей.

Музей Алабина

В 18:00 в музее стартуют онлайн-экскурсии, мастер-классы и лекции на основе действующих выставок.

Ученый секретарь музея Дмитрий Сташенков расскажет об археологических коллекциях музея в контексте изобразительного искусства.

Сотрудник отдела этнографии Ирина Назарова продемонстрирует этнографические коллекции музея.

Анна Олищук также из отдела этнографии расскажет о новых поступлениях в коллекциях музея и проведет мастер-класс по изготовлению куклы-крупенички.

Самарская универсальная научная библиотека

В библиотеке пройдет даже не ночь, а целый лекционный день.

В 14:00 день откроется начнется лекцией заведующей отделом искусств библиотеки Ирины Загорулько, которая проведет мастер-класс «Винил в цифре как инструмент работы преподавателя литературы, музыки и истории». Она расскажет, как из советских пластинок, сохранившихся у многих, сделать современные цифровые аудиоциклы.

В 17:00 стартует виртуальная аудиовыставка «Искусство слова Ираклия Андроникова, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и Семена Воскресенского в устных рассказах Корнея Чуковского».

В 19:00 состоится арт-лекция, во время которой филолог, библиотекарь отдела искусств Анастасия Незванова расскажет о творчестве художника Василия Кандинского. В 21:00 начнется вторая часть лекции.

Областная детская библиотека

В соцсети «ВКонтакте» опубликуют подборку выпусков youtube-канала «Еж-ТВ». Каждый планируемый к опубликованию выпуск будет посвящен культуре и сказкам народов Поволжья.

Самарская библиотека для молодежи

С 18:00 до 22:30 молодых людей в возрасте от 16 лет приглашают посмотреть и принять участие в мастер-классах по рисованию на тему старинных русских традиций и культуры народов Поволжья.

Самарская областная библиотека для слепых

В 15:00 пройдет онлайн-экскурсия, посвященная искусству и культуре народов России. Краевед Олег Баулин расскажет, народы каких национальностей проживают в Самарской области, как народное художественное творчество отразилось в традиционных костюмах народов Поволжья.