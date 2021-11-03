Крылья Советов – Химки 6 ноября 2021: прогноз на матч 14 тура РПЛ

«Крылья» - фавориты предстоящей встречи. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч Крылья Советов – Химки 6 ноября 2021 – 2:0.

В 14 туре Российской премьер-лиги в Самаре встретятся одно из открытий этого сезона и одно из разочарований – «Крылья Советов» и «Химки». Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в субботу, 6 ноября.

Самарцы вернулись в высший дивизион после годичного отсутствия и вернулись обновленными. В пролом сезоне команда Игоря Осинькина катком прошлась по ФНЛ и добралась до финала Кубка России. Естественно, многие ждали, что «Крылья» пошумят и в этом сезоне. Пока ожидания оправдываются – волжане после 13 туров идут на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание от шестой строчки – два очка.

«Химки» после яркого прошлого сезона, когда подмосковная команда финишировала на восьмой строчке, пока только предпоследние. Красно-черные потерпели семь поражений, одержали всего две победы и четыре раза сыграли вничью. Последняя ничья случилась в предыдущем туре – «Химки» дома поделили очки с «Уралом» в матче без забитых мячей.

Кроме того, по ходу сезона подмосковная команда распрощалась с главным тренером Игорем Черевченко. Пока его замещает Игорь Ющенко.

«Химки» сейчас не в лучшей форме. «Крылья» же наоборот. В прошлом туре самарцы обыграли на выезде «Краснодар» 1:0. Да и вообще, после череды поражений на старте сезона очки подопечные Игоря Осинькина потеряли только в матчах с «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА и «Рубином» (три поражения и ничья).

Букмекеры тоже считают фаворитом противостояния «Крылья Советов». Коэффициенты на победу волжан – около 1.9. На победу «Химок» предлагают от 4.2. до 4.5, а на ничью – 3.5 – 3.7.

Скорее всего, самарцы возьмут три очка в домашнем матче. Ставлю на победу «Крыльев» с перевесом в два и более мяча.