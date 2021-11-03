Где привиться в Самарской области от коронавируса: 167 пунктов и круглосуточная вакцинация

В Самарской области продолжается масштабная вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Сейчас в регионе складывается сложная ситуация по заболеваемости, когда ежедневно находят порядка 1,5 тысячи заразившихся.

В образовавшейся ситуации в регионе были объявлены длинные выходные, на которые закрыли кафе, рестораны, театры и спортклубы, а также большинство магазинов, рекомендовав использовать выходные для самоизоляции и вакцинации.

В Самарской области работают 167 пунктов вакцинации, в том числе, 9 круглосуточных.

В Самаре круглосуточно привиться от коронавируса можно по следующим адресам:

- Самарская городская больница №4, ул. Челюскинцев, 1;

- Самарская городская больница №6, ул. Советской Армии, 56;

- Самарская городская больница №10, ул. Медицинская, 4;

- Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника №14, ул. Ново-Садовая, 311.

В Тольятти круглосуточный пункт работает в Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, а также в Тольяттинской городской клинической поликлинике №3 на Татищева, 24.

Круглосуточные пункты также есть в Чапаевке в больнице на Ленина, 104, в Отрадном в больнице на Ленина, 61, в селе Камышла на ул. Победы, 68.

Записаться на прививку можно через портал Госусулги или в своей поликлинике в регистратуре. Посмотреть, какие пункты вакцинации имеются в регионе, можно посмотреть на специальной карте.

Раньше можно было вакцинироваться в мобильных пунктах около торговых центров, но сейчас их закрыли.

Прививку могут сделать все желающие в возрасте старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.

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