«Тайные открытия»: можно ли в закрытом городе сделать маникюр, постричься и купить товары «второй необходимости», и чем это грозит

Не все салоны закрылись - некоторые мастера продолжают на свой страх и риск работать во время локдауна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара закрыта уже вторую неделю – локдаун. Работают только предприятия непрерывного цикла производства. И те, кто выпускает продукты. И те, кто перевозит людей. И магазины, где продаются товары первой необходимости. И аптеки. И больницы. И официальные ведомства – МФЦ, налоговая и т.д. А вот фитнес-центрам, салонам красоты и ресторанам работать запретили. Во всяком случае, формально. Но в соцсетях хватает сообщений о тех, кто продолжает работать подпольно, несмотря на запрет. Дамы вполголоса передают друг другу контакты мастериц, которые могут в обход ограничений сделать маникюр или прическу, в барах устраивают закрытые вечеринки «только для своих», а магазинчики с товарами далеко не первой необходимости объявляют себя пунктами выдачи интернет-заказов. Собрали откровенные истории таких нарушителей, а эксперты объяснили, почему так происходит и чем это грозит.

«Запираю дверь, беру только своих»

Ирина работает парикмахером – арендует место в небольшом салоне на Безымянке. Клиентура небогатая, зато постоянная. На жизнь хватает, но отложить «про запас» уже не получается.

- Мы до последнего надеялись, что нас не закроют в локдаун, - призналась Ирина журналисту «КП-Самара». – Какой из нас рассадник заразы, это же смешно. Мы и так по записи работаем, никакой толпы у нас никогда не бывает. Уборку делаем, все поверхности протираем дезинфекцией.

Но салон закрыли, и Ирина фактически осталась без работы.

- А мне надо дочку кормить и маму-пенсионерку, мы же не можем на ее пенсию втроем жить. Официального работодателя у меня нет, место я арендую, оформилась как самозанятая, так что зарплату мне и сохранять некому. Вот и пришлось нарушать. Да и клиентки телефон оборвали – у одной корни отросли, у другой прическа форму потеряла. А всем на работу ходить – кому в магазин, кому на завод, кому в поликлинику, у меня из клиенток практически и нет таких, кто в локдаун дома сидит. Прикинула я риски, да и решилась. Беру только своих, кого знаю, что не засланный казачок. Вход у нас в салон со двора, с улицы и не заметно. Всегда считала это минусом, а теперь – наоборот. Окна зашториваю, дверь закрыта, открываю клиентке и снова запираю. На всякий случай вытаскиваю на середину салона ведро с тряпкой – если проверка нагрянет, так я убираться пришла, а клиентка мне помогает. Понимаю, что рискую, но деваться просо некуда. Скорее бы уже все это закончилось…

Ограничения ограничениями, но многие самарчанки по-прежнему хотят красивый маникюр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Беру только наличные»

Галина делает маникюр. До локдауна официально работала в хорошем салоне, а когда их закрыли, решила – время надеяться только на себя.

- Неизвестно, сколько все это продлится и когда нас откроют. В прошлый раз, когда закрывали, я боялась вируса и не работала, пришлось в долги залезть - до сих пор не расплатилась. А сейчас я привитая, так что заразы не боюсь. Да и вообще мы, мастера, и так всегда в масках. Часть аппарата у меня дома была своя, кое-что из салона забрала. У меня есть постоянные клиентки, они мне напрямую звонят записываться, а не в салон. Объяснила им ситуацию, сказала, что могу принимать дома. Почти все с радостью согласились. Я их понимаю – когда ноготь сломан или уже отрос некрасиво, то куда угодно поедешь, чтобы красоту навести. Конечно, дома работать не так уж удобно, да и домашним не всегда это комфортно, но это лучше, чем ничего. Проверок не боюсь – принимаю только своих, дома, никто ничего не докажет. Но на всякий случай прошу всех, чтобы расплачивались со мной только наличными, никаких переводов.

«Выступаем за закрытыми дверями»

Андрей – музыкант, играет на гитаре в популярном кавер-бенде. Заработок каверщика – вечеринки в ресторанах, свадьбы да юбилеи. Обычно хватает и на хлеб с маслом, и даже на ипотеку. А тут – локдаун. Но без работы Андрей не остался.

- Мы в прошлую «самоизоляцию» ни одни выходные без выступлений не сидели. Это только говорят, что ничего не работало, на самом деле хватало закрытых вечеринок. Естественно, мы не отказывались, кушать-то хочется, - признается Андрей журналисту «КП-Самара». – И сейчас то же самое. Кто-то отменяет выступления, да, но многие договариваются и проводят за закрытыми дверями. Да, рискуют, а куда деваться. И вообще – почему в переполненном автобусе на завод можно ехать, а сидеть в ресторане и слушать музыку – нельзя? Что, вирус только в кабаках водится?

Бары официально закрыты, но некоторые проводят закрытые вечеринки "только для своих" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Мы теперь пункт выдачи заказов»

У Кирилла с братом своя небольшая точка по продаже кальянов и курительных смесей в торговом центре. Работают без наемных продавцов, сами по очереди дежурят за прилавком. Локдаун для их маленького бизнеса – серьезный удар. Аренду все равно надо платить, налоги – тоже, с поставщиком рассчитываться. Вариант «закрыться» даже не рассматривали.

- Мы знаем, что в прошлый локдаун многие магазинчики как у нас ушли в онлайн, и закрыли оффлайн торговые точки. Мы тоже так делали. Сейчас воспользовались лазейкой, что разрешили работать пунктам выдачи заказов. Открыли интернет-магазин в группе в соцсети – оттуда и клиентов некоторое количество идет, и теперь у нас не торговая точка, а пункт выдачи, все законно. Но на всякий случай купили в супермаркете несколько пачек гречки и макарон и туалетной бумаги, выставили на прилавок втридорога – все, мы продаем товары первой необходимости. Клиенты, кстати, идут как шли, меньше не стало.

КОМПЕТЕНТНО

Алексей Бобков, глава ассоциации рестораторов Самары:

- Помните, как в пионерлагере – один провинится, а наказывают весь отряд? Так и здесь может быть – эти нарушители рано или поздно попадутся во время рейдов, и в результате может пострадать вся отрасль. Конечно, вряд ли нарушают от хорошей жизни. На одной доставке бизнесу не выжить, тем более, что агрегаторы дерут большой процент. А общепит – это сфера услуг, тут важно, чтобы у сотрудников было хорошее настроение, чтобы они не волновались о завтрашнем дне и могли сосредоточиться на обслуживании клиентов. Да, нам выделяют средства господдержки, но потом их придется возвращать, да и хватает этих средств только на налоги и аренду. Возможно, если бы господдержка была более масштабной, у нарушителей не возникало бы искушения работать вопреки запретам.

Ксения Кузнецова, представитель Ассоциации предприятий индустрии красоты в Самаре:

- Все большие официальные салоны закрылись. Работают только полуподпольные мастера – арендаторы в маленьких салонах или те, кто принимает на дому. Я понимаю, что многим просто некуда деваться, надо кормить семью, если кто-то и трудоустроен официально, то на минимальную ставку, а зарабатывает процентами. Качество работы у таких полуподпольных мастеров часто оставляет желать лучшего. Но для официальных салонов, которые соблюдают все санитарные правила и требования закона, ситуация сейчас может оказаться особенно губительной. Если поощрять работу подпольных мастеров, то мы можем просто потерять официальную, законопослушную индустрию красоты – она просто не выживет.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Артем Дулгер, адвокат

- Ответственность за нарушения установленных ограничений, в том числе региональных, предусмотрена административным кодексом, статьей 20.6, часть 1. Штрафы на граждан и на должностных лиц по этой статье достигают 30 тысяч рублей, на юрлиц – гораздо больше. При повторном нарушении возможна приостановка деятельности организации на срок до трех месяцев. Проверять работу предпринимателей имеют право самые различные ведомства – и полиция, и МЧС, и Роспотребнадзор, и прокуратура. Главный вид проверки – контрольная закупка, когда проверяющие приходят под видом клиентов. Если предприниматель попался, составляется акт и направляется в суд.

А вот клиентам, которые пользуются услугами таких нарушителей, ничего не грозит, в регионе не установлен режим самоизоляции, только режим нерабочих дней. Главное, чтобы клиент был в маске. Понятия «соучастия» в административном кодексе нет, поэтому те, кто знает про нарушения и молчит, также смогут избежать ответственности.

КОММЕНТАРИЙ ИНФЕКЦИОНИСТА

Николай Каравашкин, заместитель главврача Тольяттинской ГБ №5 по инфекции

- Ситуация с коронавирусом в Самарской области сейчас критическая, больницы забиты, реанимации полные, в приемном покое – очереди, врачи выбиваются из сил и работают с огромным перегрузом. А кого-то волнует маникюр и вечеринок не хватает. Таких хочется пригласить поработать в больнице санитаром и увидеть ситуацию изнутри.

Те, кто говорит, что «мы работаем по записи, у нас не бывает толпы, поэтому опасности заразиться нет» - неправы. Опасность есть всегда. Больным может оказаться предыдущий или следующий клиент, или сам мастер, или сосед в автобусе по пути в салон. Нам сейчас нужно максимально разорвать цепочку заражений, максимально ограничить контакты и всем вакцинироваться, только так мы можем остановить коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Норовят спихнуть нам ребенка и смотреть дома сериалы»: откровения воспитательницы из Самары о работе в локдаун

Воспитательница детского сада рассказала, с чем ей пришлось столкнуться во время работы в дежурной группе в период коронавирусных ограничений (подробности)

«Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни»: откровения парикмахера на самоизоляции

Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора (подробности)