Крылья Советов – Химки 6 ноября 2021: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура РПЛ

Встреча начнется в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В рамках 14 тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» примут подмосковные «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени (16:30 по московскому).

После 13 туров «Крылья» делят 7-8 места в турнирной таблице РПЛ с казанским «Рубином». У обеих команда по 19 очков.

«Химки» же с 12 очками расположились на 14-15 местах. Дела у подмосковной команды в этом сезоне идут не важно – всего две победы и шесть ничейных результатов в 13 матчах.

Такое развитие событий повлекло за собой отставку главного тренера Игоря Черевченко. Временно пост наставника занял Игорь Ющенко.

Статистика личных встреч Крылья Советов – Химки

Друг с другом команды встречались девять раз. В семи играх победу праздновали футболисты самарской команды, а всего в двух – подмосковной. Примечательно, что никогда эти команды не играли вничью.

В последний раз друг с другом «Крылья» и «Химки» встречались не так давно – в прошлом сезоне жребий свел их в 1/8 финала Кубка России. На тот момент представители ФНЛ «Крылья Советов» разгромили «Химки» 4:0.

Прогнозы на матч Крылья Советов – Химки 6 ноября 2021

Букмекеры считают фаворитом противостояние хозяев. Коэффициенты на победу «Крыльев» - 1.8 – 2.0, на победу «Химок» - 4.1 – 4.5, а на ничью – 3.5 – 3.7.

Прямая трансляция матча 14 тура РПЛ Крылья Советов – Химки 6 ноября 2021

Трансляция матча Крылья Советов – Химки состоится 6 ноября 2021 в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени (16:30 по московскому).

Следите за трансляцией встречи на сайте samara.kp.ru.