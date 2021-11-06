Иван Сергеев забил пятый гол в этом сезоне. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» разгромили «Химки» в очередном туре чемпионата России по футболу. Самарцы забили три безответных мяча. Отличились Владислав Сарвели, Иван Сергеев и Роман Ежов. Однако все могло сложиться не так удачно для подопечных Игоря Осинькина. Представляем вашему вниманию обзор матча 14 тура РПЛ Крылья Советов – Химки, который прошел 6 ноября 2021 года в Самаре.

Пока команды не разогрелись «Химки» завладели инициативой. Гости пошли в атаку и организовали первый удар по воротам в матче. Однако когда самарцы разбегались, то сценарий игры поменялся.

Подопечные Игоря Осинькина начали играть в свой привычный футбол – владели мячом, плели паутину из коротких передач, организовывали быстрые атаки. Одна из них закончилась голом.

Антон Зиньковский, который был один из самых активных (если не самым активным) в этом матче, дважды убрал защитника на левом фланге и подал в штрафную «Химок» на Владислава Сарвели. Тот в прыжке отправил мяч головой прямо в сетку. Случилось это на 20 минуте.

Чем еще запомнился первый тайм, так это обилием повторов. ВАР вступал в игру три раза, все три раза судьи смотрели возможный пенальти. И на третий раз назначили его.

После подачи Зиньковского Иван Сергеев бил по воротам гостей пяткой, мяч попал в руку Максиму Карпову. К точке подошел тот же Сергеев. Вратарь «Химок» Илья Лантратов направление удара угадал, но до мяча не дотянулся – 2:0.

На второй тайм «Крылья» будто не успели выйти: на поле самарцев почти не было видно. Зато «Химки» пошли вперед, надеясь отыграться.

Ближе всех к забитому мячу были Резиуан Мирзов и Кирилл Боженов. Первый ворвался в штрафную «Крыльев» и пробил. Полузащитнику «Химок» не хватило точности – мяч пролетел рядом со штангой.

Второй попал в каркас ворот – в перекладину – после плотного удара из-за пределов штрафной площади.

Тут же самарцы забили третий. Сергеев подхватил мяч, протащил, отдал на Зиньковского, Антон нашел пасом Сарвели. Владислав тоже не стал жадничать и отдал дальше на Романа Ежова. Полузащитник пробил в касание – 3:0.

В конце встречи чуть не случилось знаменательное событие – Сергей Пиняев убежал от защитника и пробил. Мяч пролетел рядом со штангой, лишив молодого полузащитника дебютного гола в РПЛ.

Благодаря этой победе и поражению «Краснодара» в матче с «Динамо» самарцы поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина примут в Самаре «Урал». Матч пройдет в субботу, 20 ноября.