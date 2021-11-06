Постановление губернатора Самарской области о новых ограничениях из-за коронавируса с 8 ноября 2021: полный текст документа

Глава региона подписал новое постановление об ограничениях из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вышло постановление губернатора, которые отменяет режим нерабочих дней и вводит новые ограничения.

В соответствии с новым постановлением, в регионе расширяется применение QR-кодов, а также возобновляется работа кафе, ресторанов, театров и кино, куда будут пускать только привитых. Новые ограничения вводятся из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе, когда каждый день находят порядка 1,5 тысячи заразившихся.

Публикуем текст постановления, касающийся ограничений:

пункт 2.11 и подпункт 6 пункта 2.12 признать утратившими силу; пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) работу организаций, оказывающих услуги общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов и иных предприятий общественного питания), с 23:00 до 6:00 по местному времени»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Совершеннолетние граждане допускаются к посещению:

ногтевого сервиса, станции технического обслуживания автомобилей) —

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала (либо QR-кoдa с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от COVID-19;

сведений о перенесенном заболевании COVID-19;

отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не позднее чем за 72 часа до посещения».

Постановление можно посмотреть по ссылке.

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