Постановление губернатора Самарской области о новых ограничениях из-за коронавируса с 8 ноября 2021: полный текст документа

Глава региона подписал новое постановление об ограничениях из-за коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области вышло постановление губернатора, которые отменяет режим нерабочих дней и вводит новые ограничения.
В соответствии с новым постановлением, в регионе расширяется применение QR-кодов, а также возобновляется работа кафе, ресторанов, театров и кино, куда будут пускать только привитых. Новые ограничения вводятся из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе, когда каждый день находят порядка 1,5 тысячи заразившихся.
Публикуем текст постановления, касающийся ограничений:
пункт 2.11 и подпункт 6 пункта 2.12 признать утратившими силу; пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) работу организаций, оказывающих услуги общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов и иных предприятий общественного питания), с 23:00 до 6:00 по местному времени»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Совершеннолетние граждане допускаются к посещению:
ногтевого сервиса, станции технического обслуживания автомобилей) —
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала (либо QR-кoдa с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов:
сертификата профилактической прививки от COVID-19;
сведений о перенесенном заболевании COVID-19;
отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не позднее чем за 72 часа до посещения».
Постановление можно посмотреть по ссылке.
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