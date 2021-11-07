Колеи одна глубже другой: виновников аварии, унесшей две жизни в Самаре, поищут в минтрансе

Машину "располовинило" об столб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Причиной страшной утренней аварии 8 ноября 2021 года на ул. Демократической в Самаре мог быть некачественный ремонт дороги. Сам момент, когда внедорожник Лэнд Ровер вылетел с дороги и врезался в столб с хлопком и яркой вспышкой, попал на камеру. На видео заметно, что водитель едет достаточно быстро, держится ровно, но в какой-то момент его неожиданно начинает вести вправо и он вылетает с дороги. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил вопиющие подробности об этом ДТП.

- Этот участок отремонтировали в ЧМ - 2018. В результате некачественного ремонта - на дороге образовались глубокие колейные полосы, что отчетливо заметно на видео. Именно эти глубокие колеи и сыграли свою роковую роль, вынеся машину со скользкой дороги в кювет, - отметил Александр Хинштейн.

В доказательство своих слов он привел выдержку из акта, составленного полицией после ДТП. Черным по белому здесь написано, что на дороге - колеи, глубина одной три сантиметра, второй - 2, сантиметра. И эти дефекты требованиям ГОСТа не соответствуют.

Акт после ДТП. Фото: https://t.me/Hinshtein

- Ночью был дождь и похолодание, асфальт был мокрый, еще и колея помогла. Там вообще не безопасная дорога. Конечно, и превышение скорости там было, в условиях плохой видимости. Но все равно - дорогу нужно делать, - говорит водитель Андрей, который живет в Управленческом.

Депутат также рассказал, что ГИБДД ранее направляло требования о необходимости исправления дефектов дороги в рамках гарантийного обслуживания, но работы не проводились. При этом гарантийный срок истекает в декабре - так что стоило бы поторопиться сэкономить бюджетные средства.

От машины практически ничего не осталось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали в полиции, авария произошла в 6.30 утра 8 ноября 2021 года. Автомобилем управлял 21-летний водитель, с ним был один пассажир. Авто врезалось в столб и разлетелось на две части. Одну пришлось доставать из ямы около дороги. Оба и водитель, и пассажир погибли на месте.