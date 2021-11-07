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Общество7 ноября 2021 22:50

Жители Пятой просеки снова вынуждены воевать против застройки во дворах

Владельцы квартир в домах на этой территории бьют тревогу и просят лучше построить им поликлинику или садики
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Школу на Пятой просеке все же построили, но для огромного района этого мало

Школу на Пятой просеке все же построили, но для огромного района этого мало

В Самаре жители Пятой просеки вновь вышли на тропу войны с ненасытными застройщиками. Уже не первый год они вынуждены держать оборону, чтобы не дать застроить высотками последние свободные квадратные метры в своих дворах. Застройка здесь и так очень плотная, при этом застройщики постоянно увеличивали этажность. В итоге в районе нет нормального количества парковочных мест, до сих пор нет поликлиники, мало детских садов. Здесь построили школу - но она уже трещит по швам. Жители охотно делятся своими проблемами - многие уже в отчаянии.

- Это преступление строить многоэтажки без инфраструктуры. Ко мне врач из 14 поликлиники пришел в субботу после вызова во вторник. Температура 39.8, подтвержденный ковид. Сразу вызвала реанимацию, - пишет Елена Бухвалова.

-Школа не решает все наши проблемы. На такое количество домов просто жизненно необходимы поликлиника, садик большой, хоккейная и футбольная площадка! Детям большим негде играть, у нас только для малышей все, - говорит ее соседка Екатерина.

Жители уже собрали почти 3000 подписей

Жители уже собрали почти 3000 подписей

- В нашем районе не хватает муниципальной поликлиники и детского сада. Остановите стройку очередного жилого дома! - пишет Елена. Ее соседи также отмечают, что сейчас 14-я поликлиника работает просто на грани возможностей и к профильным специалистам приходится записываться за два месяца.

Активисты составили в очередной раз петицию с обращением к городским и областным властям, написали коллективную жалобу и просят максимальной информационной поддержки. Они просят запретить дальнейшую застройку жилыми домами 5 Просеки около ул. Солнечная, так как лимит давно достигнут. За два дня набралось около 3 тысяч подписей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уже высказал готовность помогать жителям в их борьбе и согласился, что новой жилой застройке места на Пятой просеке быть не должно.

Сейчас группа активистов требует, чтобы их мнение услышали и в вопрос вмешался минстрой. Не без оснований жители заявляют, что району, где живут тысячи человек, нужен детский сад и поликлиника. Как отмечают члены активной группы, сейчас в районе живут около 25 тысяч человек, и они считают, что уплотняться дальше некуда.

На территории осталось лишь 2-3 участка в частной собственности, как они выделялись - уже разбирался суд, но никакого решения принято не было. Сейчас у города не получается вернуть земли, а у их владельцев нет желания строить социальные объекты.

Журналисты КП-Самара будут следить за ситуацией.

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