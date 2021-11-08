Места не для жизни, слезы и советские песни: как самарские волонтеры помогали пенсионерам во время локдауна

Самарские волонтеры помогают пожилым людям ежедневно и обязательно приезжают поздравить с праздниками. Фото: Личный архив

Коронавирус внес свои коррективы в привычную жизнь и значительно осложнил ее особенно людям старше 60 лет. Что делать пожилым, находящимся на самоизоляции? Ни в магазин не сходить, ни за лекарствами, ни мусор выкинуть. У многих нет родственников, которые могли бы помочь. Спасают ситуацию волонтеры. Журналистка «КП-Самара» пообщалась с студентками, которые помогали бабушкам и дедушкам с покупкой продуктов, лекарств, оплатой ЖКХ и другим.

Все героини материала награждены медалями за участие в общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», которая направлена на помощь многодетным семьям, пожилым и маломобильным людям, которые находятся на самоизоляции и не имеют возможности выйти на улицу за необходимым.

Лусинэ Мартиросян, студентка 3 курса лечебного дела Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной

«У нас цель — решить проблему, поэтому решали»

После школы многие мои друзья разъехались, и рядом почти никого не осталось. Я решила пойти в волонтерство. От студенческих мероприятий пришла к волонтерам-медикам. Мы приезжали в разные организации и школы учить людей оказывать первую медицинскую помощь. Ну а с началом пандемии захотела помогать людям на самоизоляции. В штаб поступали заявки, волонтеры колл-центра звонили и уточняли, какая помощь нужна, ну а дальше люди выездной группы выполняли. Я большей частью была в штабе, занималась организацией, выезжала на те вызовы, когда некому было поехать, либо когда нужно было искать жизненно-необходимые лекарства в больницах.

Человек звонит — ему нужен инсулин, в аптеках либо нет, либо очень дорого для него, а в больницах найти сложно. В тот период как раз нехватка лекарств везде была. И мы ездили по разным поликлиникам, искали. У меня у самой отец-диабетик, и я понимаю, как им тяжело. Без лекарств сахар повышается и до свидания. У нас цель — решить проблему, каким бы то ни было способом, поэтому всегда решали. С трудом, но находили.

Иногда волонтер приезжал с продуктами, и его на месте просили помочь разобраться с телефонами, сим-картами, деньги на номер положить. Один раз у бабушки были проблемы с телевизором, мы отправили мальчика, который в этом разбирается, чтобы она могла спокойно свои каналы смотреть. Часто оплачивали ЖКХ: ходили в ближайший Сбербанк с квитанциями.

Девушки из медицинского колледжа с началом пандемии решили помогать пожилым людям на самоизоляции. Фото: Личный архив

«У них ничего нет, но тебе всё равно пытаются дать что-то взамен»

В штаб позвонил дедушка — у него ничего не осталось покушать. Мы сразу же отправили заявку, но на ее обработку отводится три дня. Сидели думали как быть, очень стало жалко дедушку. Каждый решил отдать часть еды, которой нас кормили на волонтерстве. Мы перезвонили и сказали, что сейчас привезем. Дедушка так обрадовался и заплакал. Пожилые люди помощь воспринимают близко к сердцу. Через несколько дней еще выделенный пакет продуктов доставили.

Другой дедушка, спустя время после того, как ему привезли продукты, позвонил и попросил включить громкую связь. Он стал исполнять советскую песню военную. Мы все сидели как завороженные, не обращали внимание на то, что вокруг происходит. Это было очень трогательно и приятно.

В один день было очень много заявок, мы с водителем ездили по ним восемь часов. К нам обратилась бабушка с просьбой привезти жизненно-необходимые лекарства из поликлиники. Из-за совещания медперсонала пришлось ждать около двух часов, чтобы их получить. И бабушка живет очень далеко за вокзалом, ехали туда долго. Это было нечто. Дороги нормальной нет, приезжаем — там хиленький дореволюционный домик, который еле стоит, везде собаки бездомные лают. Появляется бабушка на инвалидной коляске. Это место для жизни вообще не предусмотрено, так грустно стало, что ей приходится там жить. Мы занесли все в дом. Она плакала, подарила нам шоколадку, которая у нее была. От таких людей тяжело уезжать. Мне всегда нравится отдача людей, у них ничего нет, но тебе всё равно пытаются дать что-то взамен.

На какой-то праздник мы ездили поздравлять бабушку-поэтессу, она уже плохо видит и слышит. И вот мы сидим возле ее кровати, а она лежит и читает стихи собственного сочинения. Проникновенно, с выражением! Не каждый так прочитает.

«На стульчике стихи читали»

Мы ездили поздравлять бабушек и дедушек с Новым годом. Некоторые из них ветераны-блокадники Ленинграда. Когда ты приезжаешь в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, они сразу же превращаются в детей: и танцевали, и вставали на стульчик читали стихи, и песни пели. У нас много адресов по списку, и на каждый отведено определенное время, но была бабушка, от которой невозможно было уйти. Она нам прочитала стишок и станцевала, потом пригласила за стол. Столько всего наготовила! Говорила: «Не отпущу, пока все не доедите».

«Вы мне не то купили»

Возникали сложности с покупкой продуктов. Пожилые люди очень привередливы к еде, иногда подобрать, что именно нужно, очень тяжело. Мы покупаем продукты в ближайшем магазине, а бабушка, например, просит съездить в другой конец города именно в такой-то ларек. Предварительно в колл-центре спрашивают, на какую сумму нужно, где обычно покупают, какие товары, также уточняются марки, процент жирности у молочки. Потом волонтер еще дополнительно звонит из магазина, чтобы проверить по списку. Бывает, что нужной марки нет, и ты говоришь, что можешь взять другую. В ответ соглашаются, в итоге ты приносишь и слышишь: «Зачем вы это купили, мне нужен был сыр марки, которую вам назвали». С сыром особенно тяжело было: его миллиард видов, и какой именно нужен непонятно.

Пожилые люди радуются как дети, когда на праздник к ним приходят в гости волонтеры. Фото: Личный архив

«Без косметики, не курящую и не пьющую»

Были пожилые люди, которые отказывались от помощи. От них поступала заявка о покупке еды, волонтеры выполняли, приезжали на место, а они говорили, что не откроют дверь. От одних и тех же людей неоднократно такое было, в итоге время и деньги потрачены впустую. Многие были привередливы к волонтерам, потому что боялись мошенников. Иногда пугались волонтеров. Парней у нас в штабе было мало, но которые были – богатыри. И вот парень два метра ростом, огромный будто шкаф, поехал отвозить продукты. Бабушка открыла дверь, испугалась и тут же закрыла. Бывало, что и волонтеры не нравились. Одна пожилая женщина сразу обозначила, чтобы к ней прислали волонтера не парня, а девушку: с неокрашенными волосами, без косметики, не курящую и не пьющую.

Аня Лубяная, студентка 4 курса менеджмента Самарского университета

«Ты слушаешь с интересом, и им так приятно это внимание»

Волонтерить я начала с массовых мероприятий, потом затянуло, и попробовала себя почти во всех видах волонтерства. Сейчас больше сосредоточена на помощи ветеранам, пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Мне важно не только помогать, но и просто общаться с людьми. Есть несколько бабушек-блокадниц, к которым я периодически заглядываю. Они рассказывают много историй военного времени. Слушаешь — мурашки бегут. Когда приношу пожилым продукты, часто просят помочь с делами по дому: мусор выкинуть, полы и окна помыть. И такое счастливое лицо у них видишь. А как закончишь работу, говорят: «Ой, пойдем со мной чайку попьем», и начинают рассказывать истории из своей жизни. А ты слушаешь с интересом, и им так приятно это внимание.

Иногда очень трудно смотреть на человека, который находится в тяжелых обстоятельствах, он плачет — и у самой слезы набираются. Один раз мы с другом приехали к бабушке, она вышла, опираясь на ходунки. Живет одна, родственников нет. Ей нужно было много купить жизненно необходимых продуктов и лекарств. Оказалось, что у нее не хватает денег оплатить. Мы с другом доплатили за нее и сходили купили ей еще тортик. Она так плакала, а нам было так тяжело уезжать.

Бабушка рядышком с дедушкой

Периодически я приношу продукты и лекарства бабушке с дедушкой, они муж и жена. Бабушка не ходит – она в коляске после инсульта. Дедушка за ней ухаживает, всё делает сам. Встречают меня вместе и дедушка говорит, показывая на бабушку: «Ой смотрите, какие мы сегодня красивые». Всегда так радуюсь, когда у них бываю. И все домашние дела дедушка делает сам.

— Давайте я вам полы помою, — предлагаю помощь.

— Да что вы, какие полы, я их уже с утра сегодня помыл, — отвечает бодро дедушка.

Я иногда на него смотрю и думаю: у человека столько внутренней силы, столько энергии, он всё время в движении, и при этом такая искренняя радость.

«Я хочу с вами выпить!»

Новогодняя пора. Я в костюме снегурочки. Вместе с соцработниками мы ходили поздравлять пожилых людей. Они и песни пели, и стихи рассказывали, некоторые даже своего собственного сочинения. И куда бы мы ни зашли, у всех находились наливки, настойки, вино домашнее. Каждый почему-то считает, раз Новый год – нужно обязательно выпить. Некоторые бабушки прям говорили: «Я хочу с вами выпить!» Ты думаешь, лучше не надо, первую помощь мы конечно сможем оказать, но в таком возрасте рисковать не стоит.

«Пожилым людям очень не хватает общения»

Я как-то приходила к бабушке, она мне стала показывать фотографии молодых людей и говорит:

— Ой смотри, это мои внучки, ты то еще замуж не вышла?

— Нет, не вышла, учусь в университете.

— У этого моего внучка семья, у этого нет еще.

— Сколько же им лет, бабуль?

— За 20.

— Они вам не помогают?

— Нет, они ко мне не приезжают, хорошо, что вы ко мне заходите.

Другой бабуле я напомнила ее покойную дочь. Принесла также продукты, сидим общаемся, и в какой-то момент она заплакала. Я распереживалась, спрашиваю, что такое, всё ли хорошо. А она говорит: «Ты на мою дочку сильно похожа, смотрю на тебя – ее вижу, умерла она...» И никого из родственников у бабушки больше не осталось.

Многие бабушки и дедушки, к которым мы ходим, знакомы между собой. Часто слышим: «Ой а вы к моей соседке ходили, которая на третьем этаже?», «А как здоровье у бабушки, которая по такому-то адресу живет?».

Пожилым людям вообще очень сильно не хватает общения. Да, у многих есть родственники, но не каждый приедет, чтобы просто провести время. Обычно, когда что-то нужно, и их сильно попросят. Бабушки и дедушки очень рады, что кто-то к ним приходит, помогает и общается.

Все героини материала награждены медалями за участие в общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» Фото: Личный архив

Анастасия Корчагина, студентка 4 курса лабораторной диагностики Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной

«Больше 300 часов за звонками»

С 17 лет я стала волонтерить в колл-центре, обрабатывать заявки и созваниваться с бабушками и дедушками, которым нужна помощь. Ходить к ним я не могла из-за несовершеннолетнего возраста. В колл-центр ездила из Кинеля. Каждый день вставать в пять утра, успеть собраться и бежать на электричку, потом пересадка на автобус и пешком до штаба. Весь путь занимал около двух часов. Обратно на автобусе – на электричку я уже не успевала. Мы работали по сменам, но я обычно оставалась на целый день.

За звонками я провела больше 300 часов. Самое большое количество звонков в день было около 50, но это когда разговоры не затягиваются. Вообще лучше поговорить побольше, ведь чем четче мы поймем и сформулируем запрос, тем лучше его исполнят. С некоторыми разговоры получались долгими, бабушки рассказывали про войну, телевидение, больницы и очереди в них.

«Дайте мне пожалуйста Настеньку»

Часто после того, как я поговорю с человеком, через какое-то время он перезванивал в штаб, а ему отвечал другой волонтер. В таком случае просили передать телефон мне. Так одна бабушка сказала: «Дайте мне пожалуйста Настеньку». Я понимаю, что если люди нам звонят, то скорее всего у них непростые обстоятельства, им не к кому обратиться, попросить помощи или пообщаться. Поэтому со всеми я старалась разговаривать вежливо, ведь им так важно слышать доброту и понимание в голосе.

Один раз бабушка попросила мой личный номер, чтобы просто так разговаривать. Я сразу сказала: «Звоните и просто так, и если что-то нужно будет, я всегда помогу вам». Она звонила всего один раз, желала любви, здоровья, жениха хорошего.

Волонтеры работают не только на выездах, но также общаются с людьми в колл-центре. Фото: Личный архив

«Привезите мне водку»

Была в интернете информация, что мы не помогаем, а просто так сидим. Это вообще не так. Люди могут думать как хотят. Мы то знаем, как много мы делаем. Отказывали в помощи, если есть родственники в городе, которые могут купить. Например, бабушка звонит и говорит, что ей нужны продукты, а на заднем плане слышны разговоры взрослых. Иногда были некорректные просьбы. Дедушка такой: «Я хочу водки, привезите мне». Такие заявки мы тоже не выполняли. Некоторые думали, что мы служба доставки. Однажды нас попросили привезти десять килограмм муки. Мы объяснили, что волонтеры доставляют продукты первой необходимости.

Еще был случай, когда бабушка сказала хлеб купить в одном месте, муку в другом, колбасу в третьем. Эти точки ещё и располагались далеко друг от друга. Так можно целый день потратить на подобные заявки и не успеть доставить необходимые товары многим людям.

«Никого не осталось»

К нам обратилась многодетная мама, у неё пять детей, муж бросил, работать она не может, потому что грудной ребенок есть. Не представляю, что делать людям в таком положении. В этот момент особенно печально становилось. Штаб выделил продукты за свои деньги, ребята отвезли.

Были пожилые люди, которые звонили и прямо говорили, что у них никого не осталось, и они хотели бы просто рассказать кому-то как прошёл их день. Я с большим удовольствием их слушала и рассказывала в ответ, из чего состоял мой день.

В настоящий момент я записалась волонтером выездной группы, чтобы помогать и общаться уже лично, а не по телефону.