Все пропустили? Напоминаем о главных событиях нерабочей недели в Самаре, чтобы было о чем поговорить с коллегами

Все, что было важно для Самары

На календаре 8 ноября, первый рабочий день после ковикул, которые все-таки хоть для кого-то, но стали нерабочими. Для тех, кто входит в когорту везунчиков и на праздниках улетал на отдых или изолировался на даче, мы подготовили подборку самых важных новостей нерабочих недели. И все для того, чтобы вы не стояли столбом во время приветственной беседы с коллегами, а смогли поддержать любой разговор.

А что происходит вообще?

Мы предвидели этот вопрос и подготовили для вас полную инструкцию о том, что можно будет делать с 8 ноября 2021 года в Самарской области, где обязательно попросят QR-код. Кстати, в Самаре детей пока решили оставить дома, так что это будет первой плохой новостью. Ну а все подробности - здесь.

Визит недели

В начале нерабочей недели вся Самарская область немного потеряла губернатора, который стал реже появляться в инстаграме. Но уже в среду выяснилось: вместе с минздравом он готовился к визиту представителей министерства здравоохранения из Москвы. Они приехали с помощью, чтобы наладить работу всех медучреждений и помочь снизить заболеваемость. К визиту было приурочено и открытие центра вакцинации от коронавируса в библиотеке на пр. Ленина. Привиться здесь могли все желающие практически без очередей.

Конфликт недели

А это - вновь проблемы общения строителей и жителей. 2 ноября тревогу забили обитатели 3-й просеки. Здес, на месте бывших пионерлагерей и баз отдыха, собираются строить 10-этажку. А заодно застройщик решил вырубить дубовую рощу, которая ему мешает. Владельцы недвижимости в ЖК "Экоквартал" только печально разводят руками - от экологии в месте их обитания уже скоро не останется ни травинки. К тому же сперва на этой земле разрешали строить только пятиэтажки, а теперь чудесным образом разрешение на строительство получено уже на высотку. Споры продолжаются.

Ну а в это время на Пятой просеке свой конфликт. Сюда снова пришли застройщики, которые хотят еще больше уплотнить и без того плотную застройку. Жильцы в шоке: у них нет поликлиники, детских садов, единственная школа уже переполнена. Но соцобъекты строить никто не хочет, а еще одну высотку прямо под окнами, вместо детской песочницы - пожалуйста. Жители написали петицию.

Трэш недели

Пока все находились на локдауне, в исправительной колонии региона решили не терять время даром и устроили конкурс "А ну как девочки". Заключенные соревновались в умении танцевать и готовить, а также демонстрировали природную красоту. Вот тут мы все показали.

А в Тольятти тем временем волонтеры нашли в распахнутой квартире брошенных ребят. Оказалось, что мать пятерых детей уже лишали родительских прав, но после того как первых детей у нее забрали, она родила еще. Дети сражались за котлеты, которые принесли волонтеры, а у взрослых бежали слезы. Прокуратура уже пришла с проверкой.

Откровения недели

О своей работе в локдаун журналистам "КП-Самара" рассказала воспитательница дежурной группы. Она пожаловалась, что с родителями не всегда просто договориться и даже в такой тяжелый период многие ведут в садик детей с соплями.

Пожаловался на свою работу и охранник торгового центра. Он был шокирован поведением посетителей, которые оказались недовольны введением QR-кодов. Но охранник, как подневольный работник, не ожидал, что его объявят виновником всех бед.

Победа недели

Крылья Советов победили Химки и поднялись на шестое место в турнирной таблице, а Иван Сергеев отправился в расположение сборной и может даже выйти на поле в матче с Кипром, например.

Утрата недели

5 ноября в Самаре прощались со светилом хирургии, заслуженным врачом больницы им. Середавина, заведующим хирургическим отделением Борисом Цветковым. Он - увы - заболел коронавирусом и спасти его коллеги не смогли. Пациенты написали сотни прекрасных слов о враче, чьи руки спасли тысячи жизней. Он внедрял лапароскопию, помогал пациентам бороться с ожирением, практиковал передовые методики операций на брюшной полости. Эта смерть стала горем для многих. Здесь мы писали об этом подробнее.

Авария недели

Увы, но регион за это время потрясли несколько крупных ДТП: мужчина погиб в "Калине", которую зажал "КамАЗ", а подросток взял покататься отцовскую машину и ывылетел в кювет. Погиб пассажир машины.

Но самым резонансным и обсуждаемым стало ДТП на ул. Демократической. Утром 7 ноября Лэнд Ровер ехал на высокой скорости, вылетел с дороги, влетел в столб, который разрезал его пополам. Погибли два человека. Чуть позже депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что в отчете ГИБДД фигурируют колеи на дороге - виноват в аварии мог быть некачественный ремонт, а не только высокая скорость. Водители подтвердили - дорога здесь отвратительного качества, гонять по ней точно не стоило.