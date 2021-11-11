Кино в Самаре: фильмы, которые можно посмотреть после открытия кинотеатров

В Самаре снова можно пойти в кино Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самаре закончился режим нерабочих дней, введенных ранее из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В регионе во время длинных выходных не работали кинотеатры. С 8 ноября в кино снова можно пойти, но при определенных условиях – кинозалы работают только при заполняемости в 50%, а пускают туда только вакцинированных от коронавируса или переболевших.

Мы узнали, что могут посмотреть самарцы после завершения локдауна.

«Вечные»

Премьеру новой картины киновселенной Marvel переносили из-за нерабочих дней, введенных в России. Изначально планировалось, что премьера состоится 4 ноября, но в итоге ее отложили до 8 ноября.

Очередная супергеройская драма рассказывает нам о благородной древней расе – Вечных. Их создали космические боги, в древние времена экспериментируя над первыми людьми на Земле. Долгое время Вечные находились в тени, решив не вмешиваться в конфликты людей, но последние действия Таноса заставили их вмешаться в ход событий.

«Семейка Аддамс: горящий тур»

Новый анимационный фильм рассказывает об отпуске мрачной семейки, которая отправляется на отдых, чтобы наладить отношения между детьми и родителями.

По сюжету, папаша Гомес расстроен тем, что дети снова не ужинают с семьей, и предлагает всем вместе отправится в отпуск. Его супруга Мортиша поначалу сомневается, но в итоге соглашается на путешествие, чтобы изучить темные секреты страны.

«Кощей. Начало»

В кино идет первый полнометражный мультфильм с героями мультсериала «Сказочный патруль». Зрители смогут узнать тайну бессмертия Кощея и в целом историю персонажа. В новом мультфильме Кощею предстоит сразиться с безжалостным Белым призраком, который вторгся в Дивноземское княжество и теперь угрожает уничтожить мир.

«Кошмар на улице Вязов»

Хэллоуин уже позади, но в кино еще можно ощутить весь ужас самой страшной ночи в году, посмотрев римейк культового хоррора 80-х годов.

Сюжет все тот же, что и 37 лет назад – во снах к подросткам приходит жуткого вида человек в перчатке с лезвиями. Дети пытаются спастись от Фредди Крюгера и пытаются как можно дольше не спать.

«Ледяной демон»

В этом году к Хэллоуину был подготовлен и российский ужастик. По сюжету, в горах находят обледенелое тело. Каким-то образом мужчина, пропавший десять лет назад, невероятным образом выжил и находится в коме. В таком состоянии его привозят домой, и его дочь Ксюша начинает ощущать присутствие чего-то зловещего и неизведанного. С этим таинственным врагом девушке предстоит сразиться вместе со своим отчимом.

В кино продолжается показ и еще двух фильмов, которые к категории стопроцентных новинок уже не отнесешь, но, вероятно, посмотреть их еще не успели и хотят увидеть многие. Речь идет о «Дюне» и новом фильме о Джеймсе Бонде. В кино они пока еще идут, поэтому те, кто на большом экране хочет увидеть продолжение бондианы и разобраться в споре за влияние над планетой Арракис, могут пройти в кинозалы.