Спор с подростком из-за игрушечного пистолета довел самарских пенсионеров до суда

В прошлом году в Самаре из-за игрушечного пистолета сцепились пенсионеры, подросток и взрослая женщина Фото: Скриншот с видео

Дворовый конфликт

«Вас на работу никто не возьмет, грузчиками пойдете или в дворники! Ты сволочью вырастешь! Ты сейчас уже самая настоящая сволочь!» - это реальный разговор самарского пенсионера с подростком. Есть там и словцо покрепче, публиковать которое мы не можем.

Произошел этот разговор 2 августа прошлого года во дворе дома № 65 по ул. Пензенской в Самаре. Мальчики-подростки играли в «войнушку», стреляли друг в друга из игрушечных пистолетов. Предположительно, попали в ребенка помладше, который в тот же вечер гулял на детской площадке.

Инцидент увидела пенсионерка Наталья Петрюк и кинулась «в бой». Как женщина впоследствии объясняла в суде, она много лет проработала в глазной больнице и видела, к каким серьезным травмам могут привести такие игры.

Дети, которые еще минуту назад «воевали» друг с другом, сделали вид, что они не понимают, в чем дело, и пистолетик спрятали. Вот только плохо – Наталья Петрюк заметила его под колесом машины, подняла и направилась к подъезду. Дети кинулись за ней, они просили, чтобы она вернула игрушку, но та заявила, что отдаст ее только родителям.

Наталья Петрюк работала в глазной больнице и видела, к каким травмам могут привести игрушки Фото: Скриншот с видео

Далее в пылу ссоры мальчик по имени Леша (имена детей изменены) пытается отобрать игрушку, обзывает пенсионерку словом, которое обозначает «старую самку собаки» (так значится в материалах дела). На помощь Наталье Петрюк спешит сосед – Вячеслав Одиноков, именно он – автор тирады про грузчиков и дворников.

«Матерям своим стреляйте в глаза!» - кричит Наталья Петрюк и тыкает игрушкой Леше в лицо. В какой-то момент мальчик снова бросается за своим пистолетиком, Одиноков оттесняет его. На видео кажется, будто пенсионер его душит. Подросток плачет, кашляет и просит вернуть ему пистолет. Все это его друг Миша снимает на видео. Эту запись впоследствии будут изучать в суде, где схлестнутся Наталья Петрюк, Вячеслав Одиноков и мама Леши - Ольга Фроловская.

Судебная тяжба

- Я был в шоке от невоспитанности этого ребенка, - заявил в суде Вячеслав Одиноков. – Он объявил нам, что ему, видите ли, нравиться бить людей, и он 3 года занимался тхэквондо. Он нападал на пожилого человека, бил ее по рукам, понимаете? Я пытался его оттеснить. Не хватал, не душил, только отодвигал. А удушение он инсценировал. На мне была ветровка с длинными рукавами, так он один рукав схватил, присел и сделал страдальческое лицо.

Петрюк, Одиновова и Фроловскую судили каждого по отдельности Фото: Александра БУДАЕВА

- Да-да, а друг его специально все снимал, видимо, как и все современные дети, хотел поймать «лайки», - поддержала соседа Наталья Петрюк. – Никто никого не душил.

Версию пенсионеров в суде поддержали и другие соседи: мол, мальчик кивнул другу, потом сам схватил Вячеслава Одинокова за куртку, притянул к себе его руку так, чтобы второй мальчик это заснял. А мама его, когда прибежала, не разобравшись, сразу кинулась драться: Одинокова оттолкнула, Петрюк вцепилась в волосы и выдрала целый клок.

Дети рассказали родителям иную версию: просили пенсионеров вернуть игрушку по-хорошему, но те сначала пытались уйти, потом обзывались и распускали руки. К слову видео, которое есть в распоряжении редакции «КП-Самара» подтверждает, скорее, вторую версию.

Между тем, суд встал на сторону пенсионеров:

Суд не нашел доказательств того, что ребенка душили Фото: Скриншот с видео

- На видеозаписях отчетливо видно, что мальчик пытался отобрать у Петрюк пистолет, нападал на нее, бил Петрюк по рукам. Одиноков же стремился предотвратить физический контакт, вставал между ними, раскинув руки в стороны, все его действия явно носят оборонительный характер и не направлены на причинение боли ребенку, - гласит документ, опубликованный на сайте суда. - Ни на одной из представленных видеозаписей не зафиксирован факт удушения Одиноковым несовершеннолетнего.

Суд не учел даже медицинские справки, выданные Андрею, сославшись на то, что там «не содержится какой-либо объективной клинической симптоматики».

В итоге Ольгу Фроловскую оштрафовали на 5000 рублей за нападение на пенсионеров, а их – оправдали и производство по делам о нанесении побоев ребенку закрыли.

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