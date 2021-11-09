«Полз на двух лапах и визжал от боли»: в Самаре местные жители спасли пса, которого подстрелили у детской площадки

Пес Рыжик немало настрадался от рук живодера. Фото: соцсети

Вопиющий случай произошел в Самаре в минувшие выходные. Средь бела дня во дворе дома на Волжском проспекте, 45 местный житель выстрелил в дворового песика Рыжика и раздробил ему позвоночник. Об этом неравнодушные самарцы рассказали в соцсетях.

«Пытался спрятаться от живодера на пляже»

Как рассказали местные жители, ЧП произошло средь бела дня, во дворе старейшей в городе Детской музыкальной школы им. М.И.Глинки.

- Мы предполагаем, что один из жителей дома выстрелил из пневматического оружия из окна дома вблизи детской площадки, - рассказала местная жительница Мария. - Мы услышали пронзительный визг собаки, сразу бросились к окнам и на балконы.

Люди увидели страшную картину - окровавленный пес полз на двух передних лапах через дорогу на набережную.

- В шоковом состоянии собака доползла до пляжа и пыталась спрятаться там от живодера, всю эту жуткую картину наблюдали дети, подростки и все, кто гулял по набережной, - рассказали очевидцы.

Обезумевший от боли пес пытался спастись от живодера на набережной. Фото: соцсети

К счастью, неравнодушные самарцы среагировали быстро. Рыжика отвезли в ветеринарную клинику и сделали срочную операцию, которая продлилась несколько часов. Чтобы оплатить ветеринара, жители двора не раздумывая скинулись и собрали 16 тысяч рублей. Врачи сделали все, что могли, но прогнозы неутешительны – пуля раздробила псу позвоночник и повредила спинной мозг, поэтому, скорее всего, он больше не сможет сам ходить.

«Сегодня птицы и собаки, а завтра дети?»

Девушки сразу же написали заявление в полицию, приложив к нему извлеченную из тела бедного пса пулю. Местные жители заподозрили в стрельбе одного из соседей – пожилого мужчину.

- Этот сосед уже неоднократно стрелял из пневматики по воронам и голубям, у нас весь двор вечно в трупах птиц, а он еще и хвалился этим, - рассказали местные жители журналисту «КП-Самара». – А когда летом во дворе появился Рыжик, то сосед его сразу невзлюбил, хотя пес очень дружелюбный, никогда ни на кого не лаял, просто лежал у подъезда. Но сосед кричал на весь двор, что убьет его, и уже трижды стрелял в собаку. Соседка видела, как после выстрела он побежал прятать ружье в гараж, а потом куда-то его увез. Если честно, то нам уже страшно – что творится у человека в голове? Сегодня он стреляет в птиц и собак, а завтра в детей начнет? Очень хотим, чтобы его привлекли к ответственности по всей строгости закона.

В ГУ МВД по Самарской области журналисту «КП-Самара» подтвердили – такое заявление в полицию действительно поступало, однако о чьей-либо виновности говорить пока рано.

- В настоящее время проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают свидетелей и обстоятельства происшествия, - прокомментировали правоохранители.

Сейчас Рыжик в добрых и надежных руках, ему предстоит долгое лечение. Фото: соцсети

«Мы его не бросим»

Сейчас Рыжика приютила одна из жительниц дома. Псу требуется долгое лечение и восстановление.

- Вчера Рыжик попробовал сесть, но это ему очень тяжело дается, только за счет передних лап, задние остаются неподвижными, - рассказывает Мария. – Мы делаем все, что нам сказали в клинике. Он все смиренно терпит, хотя видно, что ему очень больно. Кушает, но очень мало. Через неделю повезем его в клинику на осмотр. Конечно, нужны деньги на дальнейшую реабилитацию, но мы Рыжика не бросим, на улицу не отправим – главное, чтобы он выжил.

Помочь неравнодушным самарцам в лечении Рыжика можно здесь.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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