«Она чудом избежала смерти»: убийца трех студенток в оренбургском Гае сознался в еще одном изнасиловании

Александр Лазарев сейчас находится под стражей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Александр Лазарев, обвиняемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае, сознался в еще одном преступлении. Как заявил в интервью Оренбургскому региональному телевидению руководитель отдела криминалистики областного управления СК Дмитрий Анненков, злоумышленник сообщил, что изнасиловал еще одну женщину.

— В июле он освободился, а в августе совершил еще одно изнасилование. Оно было латентным, потерпевшая не захотела заявлять, — рассказал Дмитрий.

По его словам, все могло бы закончиться гораздо хуже.

— Чудом смерти избежала, как мы считаем. В последних своих показаниях он сообщал, что тоже бы не против был ее убить. Просто не сложились обстоятельства, — отмечает Анненков.

По словам следователя, про резонансное дело о гайском убийстве писали много «неправды и глупостей». Это касается как самой ситуации, так и личности потерпевших и обстоятельств случившегося.

— Муссировалось, что они легкого поведения, а Лазарев знакомый, не знакомый... Он абсолютно посторонний человек, который случайно увидел их на улице. Он проживал неподалеку от их дома и просто их заметил. Вот так звезды сошлись, — говорит криминалист.

Девушки приехали в Оренбургскую область из Башкирии Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Анненков добавляет — разговоры о том, что на задержанного «повесили» эту расправу, не имеют под собой никакой почвы. Он не представляет. как в таких резонансных ситуациях можно найти случайного крайнего. На Александра Лазарева указали результаты целого ряда экспертиз.

— Такие вещи, про «повесили, пишут насильники, которые не хотят, чтобы их поймали, — считает сотрудник СК.

Студенток из Башкирии убили и изнасиловали в съемной квартире на улице Молодежной в Гае 30 сентября 2021 года. 29-летнего Лазарева вечером 3 октября поймали в Орске после того, как он угнал автомобиль. 5 октября его арестовали на два месяца. Сейчас расследование в отношении мужчины продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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