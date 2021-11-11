Скидки и специальные предложения: Сбербанк дарит подарки в свой день рождения

Сбербанк в честь своего дня рождения начинает акцию «Зелёный день».

Сбербанк в честь своего дня рождения начинает акцию «Зелёный день». Это аналог популярной «черной пятницы», когда товары или услуги можно приобрести со значительными скидками.

Подобную акцию Сбербанк впервые запустил четыре года назад. Как рассказал старший вице-президент Сбербанка – директор департамента маркетинга и коммуникаций Владислав Крейнин, четыре года назад в Сбере решили, что о лучшем подарке ко дню рождения, чем радостные клиенты, нельзя и мечтать. Поэтому придумали такую акцию для более чем 100 млн клиентов по всей стране.

– Нам хотелось, чтобы к акции присоединилось как можно больше партнеров – магазинов, туроператоров, разных сервисов, – уточнил Крейнин. И отметил, что за несколько лет акция оказалось столь успешной и востребованной, что даже конкуренты в эти же дни стали придумывать нечто подобное.

Акция ставит рекорды

Стать участником акции, запланированной на 11 и 12 ноября, можно было еще до ее начала. Ранее были запущены специальные игры, где можно, выполняя определенные задания, забронировать для себя офферы.

По словам Владислава Крейнина, в эти дни в Сбербанке ставят рекорды продаж. Например, в прошлом году во время акции оформили около 100 тысяч кредитов и 45 тысяч кредитных карт. Вот и сейчас подготовлено огромное количество предложений для пользователей разных сервисов Сбербанка.

Приятная скидка

В «Зелёные дни» Сбербанк предлагает воспользоваться специальными предложениями непосредственно по банковским продуктам. Например, владельцы годовой подписки «СберПрайм+» с 11 по 14 ноября могут открыть вклад с повышенной ставкой.

Пользу в «Зелёные дни» можно получить и при оформлении кредитной карты. Сниженная процентная ставка на все операции, включая снятие наличных, будет действовать с даты активации карты и до мая следующего года. В целом Кредитная СберКарта дает массу интересных возможностей. Например, длительный беспроцентный период. При этом, не нужно платить за оформление и обслуживание карты, даже если ей какое-то время не пользуются.

С 11 по 14 ноября действуют особые предложения по дебетовым картам. Так, при оформлении первой дебетовой или молодежной СберКарты можно получить бонус от СберСпасибо. А текущие владельцы данных дебетовых карт смогут вернуть повышенное количество бонусов от суммы покупок в дни акции у партнёров экосистемы Сбера.

В «Зелёные дни» в Сбербанке можно также оформить кредит на специальных условиях. Как рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков, специалисты банка посмотрели, на что клиенты тратят взятые по кредитам средства. Оказалось, что кредиты нужны в основном для ремонта, отпуска или больших семейных торжеств. Сергей Широков также отметил, что после такого анализа стало понятно, что клиентам необходимо дать время, чтобы в полной мере воспользоваться полученными деньгами, снизив заботы о выплате заемных средств. Поэтому было принято решение снизить ставки в самом начале кредитного периода. Кроме того, в «Зелёные дни» снижают также и базовые ставки по кредиту.

Кроме того, 11 и 12 ноября многочисленные компании экосистемы Сбера также предлагают клиентам скидки и специальные условия. Так, например, в «СберМегаМаркет» в «праздничные дни» можно сделать все необходимые покупки со скидками – от продуктов до бытовой техники, и получить за это по ряду позиций до 40% от суммы покупок в виде бонусов программы лояльности маркетплейса, которыми можно оплатить до 50% стоимости следующих заказов.

Специальные предложения доступны и при оформлении страховки. Например, скидки предусмотрены для аккуратных водителей. Кроме того, в «Зелёные дни» можно приобрести жилье в новостройках, оформив ипотеку со скидкой. Кстати, купить квартиру можно не только на заемные средства, но и на имеющиеся, уже накопленные.

В банке ожидают, что их клиенты окажутся довольны и сумеют воспользоваться всем многообразием предложений, тем самым ярко отметив 180-летие со дня основания Сбербанка.