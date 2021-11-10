«Сама нагуляла – сама разбирайся»: от беременной самарчанки отвернулась семья, но она не смогла бросить ребенка

Судьба приготовила для Марины немало испытаний Фото: Евгения ГУСЕВА

История Марины К. (имя изменено) могла оказаться похожей на истории сотен и тысяч других девушек по всей стране. Приехав в большой город в поисках лучшей жизни, доверчивая девушка забеременела и оказалась одна, в безвыходной ситуации. Казалось бы, итог предрешен. Однако в ее жизни нашлось место настоящему чуду.

«Мы сохранили ей беременность, но жить негде и не на что»

Когда 20-летняя Марина приехала в Самару из Сызрани, она строила грандиозные планы. Найти свое место в жизни, заработать денег в большом мегаполисе, встретить свою любовь. Дома остались мать, отчим и их новые дети, возвращаться к которым девушка вовсе не собиралась. Поначалу казалось, что мечты начинают сбываться. Она нашла работу и встретила ЕГО – красавца Андрея. Закрутился страстный роман. В один прекрасный момент Марина обнаружила, что беременна. Но, к ее удивлению, Андрей новости вовсе не обрадовался, и очень скоро вовсе исчез с горизонта, оставив девушку саму расхлебывать последствия. Марина позвонила матери и, плача, рассказала о своей беде. Но услышала в ответ «Сама нагуляла – сама и разбирайся» и поняла – дома ее тоже никто не ждет.

Идти Марине было некуда, на работе выразительно поглядывали на ее округляющийся живот и намекали – мол, декретные тебе платить никто не будет, держать тебе место – тоже. Девушка отправилась в женскую консультацию с твердым намерением сделать аборт. Однако срок оказался уже слишком большим. Марина долго общалась с психологом женской консультации и волонтерами-пролайферами, которые убедили ее сохранить ребенка. И отвели в Центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Ты не одна».

- Сказали – мол, мы сохранили девушке беременность, но жить ей негде и не на что, возьмите ее к себе, - вспоминает руководитель центра Ирина Серебрякова. – Так Марина стала жить у нас.

«Сидела среди игрушек и плакала»

Решительная, стремительная и очень запутавшаяся – такой Марина запомнилась волонтерам. Несмотря на большой срок беременности, с первого же дня жизни в центре она вышла на работу.

- Одно из условий нашего центра – женщины должны работать, если работы нет, мы им помогаем с трудоустройством. Мы кормим их, обеспечиваем всем необходимым, а они откладывают заработанные деньги, создают себе финансовую подушку, - рассказала Ирина Серебрякова журналисту «КП-Самара». - Марина работала упорно, совершенно не обращая внимания на растущий живот. А вечерами сидела в углу среди мягких игрушек и плакала…

Трудное решение зрело постепенно. Марина заявила волонтерам, что родив ребенка оставит его в роддоме. Те кинулись было разубеждать будущую мамочку, но та решительно и категорично пресекала даже малейшие попытки. Тогда волонтеры пошли на хитрость. Переубеждать Марину перестали, заявили, что согласны с ее решением. Но в комнату, где она жила, подселили другую мамочку, которая души не чаяла в своем новорожденном малыше и иногда просила Марину помочь с ребенком. Волей-неволей та проникалась обстановкой материнства и привыкала к ней.

- Когда настало время рожать, мы провожали ее в роддом с большой тревогой, - признается Ирина Серебрякова. – Но когда малыш родился, Марина позвонила нам из палаты, и сквозь слезы счастья и раскаяния кричала в трубку, что безумно любит своего сыночка и никому его не отдаст!

Снова беременна

Но после выписки из роддома Марину ждала суровая реальность. Денег у молодой мамочки было накоплено не так уж много, работать было невозможно, семья по-прежнему ее не принимала. Тем не менее, она вместе с другой одинокой мамочкой решила снять жилье. Женщины договорились работать по очереди, чтобы вторая могла в это время присматривать за детьми. Поначалу все шло хорошо, однако через 10 месяцев начались ссоры и даже скандалы. Перед Мариной замаячила реальная угроза снова оказаться на улице одной. В довершение всех бед девушка поняла, что снова беременна. И снова отец ребенка, узнав об этом, моментально «свалил в закат». В отчаянии Марина обратилась в единственное место, где ей помогли – в центр «Ты не одна».

- История повторилась – жить негде, работать в полную силу невозможно, скоро рожать, - вздыхает Ирина Серебрякова. - Марина призналась, что и со вторым ребенком у нее были мысли об аборте, но она решила рожать и обратилась к нам за поддержкой. Но, как ни странно это прозвучит, именно вторая беременность дала ей шанс наладить свою жизнь и получить крышу над головой.

Комната в общаге и бизнес-проект

Помог материнский капитал. Эту схему в центре «Ты не одна» отработали уже не раз: молодая мама живет в центре с детьми на «всем готовом», работает, копит деньги. Юристы центра помогают ей получить маткапитал и с помощью этих денег купить собственное жилье. Сработало и с Мариной.

- В этот момент у нас в центре открылась группа по присмотру за детьми. Марина оставляла там сына, работала, пока позволяли сроки беременности, а когда родила второго мальчика – продолжила, - вспоминает Ирина Серебрякова. - У нее появилась четкая цель - свое жилье. До этого она никогда не знала, что это такое, моталась по съемным квартирам. И стимул «Мои дети будут жить в своем жилье и иметь прописку» стал для нее светом в конце тоннеля. А нашей целью стало помочь ей устойчиво встать на ноги и научиться самостоятельно обеспечивать себя и детей.

Эта история получила свой хэппи-енд. Марине помогли купить комнату в общежитии. Она усердно работает, оформляет соцконракт, пишет свой личный бизнес-проект. Ее сыновья, которым сейчас 3 и 2 года, продолжают ходить в группу по присмотру за детьми. А вечерами мама забирает их домой, где они на маленькой кухне пытаются помочь ей готовить блинчики.

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