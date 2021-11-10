Свежие новости о «Крыльях Советов» на 10 ноября 2021: интервью бывшего скаута клуба и слова Карпина

По словам главного тренера сборной Валерия Карпина, Роман Ежов мог бы получить вызов в сборную, если бы это были не решающие матчи. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Российский футбол ушел на паузу на игры сборных. «Крылья» отправились отдыхать на мажорной ноте – после разгрома «Химок» 3:0. Однако отдохнуть получится не у всех. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 10 ноября 2021.

Сергеев приехал в сборную

Не получится отдохнуть у Ивана Сергеева. Впрочем, форвард только рад. Сейчас он находится в расположении сборной России и готовится вместе с национальной командой к решающим матчам отбора на ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

После приезда в сборную Сергеев ответил на несколько вопросов пресс-службы национальной команды. В том числе рассказал о том, как не подхватить звездную болезнь.

- Не обращаю на это внимание, спокойно тренируюсь изо дня в день. Всегда себе говорю, что надо оставаться человеком, с самого начала оставаться тем, кем ты и был, - сказал Сергеев.

Карпин высказался о Ежове и Зиньковском

В расширенный список сборной на матчи против Кипра и Хорватии попал еще и Роман Ежов, а ранее в таком же списке был Антон Зиньковский. Однако ни того, ни другого в сборную так и не вызвали.

По словам главного тренера сборной Валерия Карпина, оба могли бы получить вызов, если бы это были не решающие матчи.

- Возможно, получили бы [вызов в сборную]. Сейчас они неплохо выглядят, - приводит слова наставника национальной команды «Спорт-Экспресс».

Бывший скаут «Крыльев» рассказал о ситуации в клубе

Бывший глава селекции «Крыльев Советов» Армен Маргарян, который в клубе поработал всего два месяца при предыдущем руководстве, дал интервью sport24.ru, где рассказал, почему ушел из команды так быстро.

- Я пришел в клуб по приглашению главы совета директоров Сергея Аракелова, чтобы выстроить нормальный спортивный блок. Знал, что, по факту, управлял известный агент [Павел Андреев]. Мне сказали: «Вопрос решен, прямого влияния на клуб он не имеет». Формально так и было — правда, люди, с которыми он работал до нас, остались. Мне было приятно работать с Осинькиным и Корниленко, но они не автономны, - сказал Маргарян.

По словам бывшего скаута «Крыльев», они определили проблемные позиции, составили список кандидатов, но уже на этом этапе «влияние третьих лиц на комплектацию никуда не делось».

- Мы поняли, что это не изменится, и все написали заявления об уходе — вплоть до Аракелова, - сказал бывший глава селекции «Крыльев».

Армен Маргарян также заявил, что контракты игроков, заключенные ранее, составлены экономически неверно: при продаже «Крылья» получат меньше денег, чем третьи лица.