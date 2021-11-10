Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт10 ноября 2021 14:23

Свежие новости о «Крыльях Советов» на 10 ноября 2021: интервью бывшего скаута клуба и слова Карпина

«КП-Самара» рассказывает о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 10 ноября 2021
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
По словам главного тренера сборной Валерия Карпина, Роман Ежов мог бы получить вызов в сборную, если бы это были не решающие матчи.

По словам главного тренера сборной Валерия Карпина, Роман Ежов мог бы получить вызов в сборную, если бы это были не решающие матчи.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Российский футбол ушел на паузу на игры сборных. «Крылья» отправились отдыхать на мажорной ноте – после разгрома «Химок» 3:0. Однако отдохнуть получится не у всех. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 10 ноября 2021.

Сергеев приехал в сборную

Не получится отдохнуть у Ивана Сергеева. Впрочем, форвард только рад. Сейчас он находится в расположении сборной России и готовится вместе с национальной командой к решающим матчам отбора на ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

После приезда в сборную Сергеев ответил на несколько вопросов пресс-службы национальной команды. В том числе рассказал о том, как не подхватить звездную болезнь.

- Не обращаю на это внимание, спокойно тренируюсь изо дня в день. Всегда себе говорю, что надо оставаться человеком, с самого начала оставаться тем, кем ты и был, - сказал Сергеев.

Карпин высказался о Ежове и Зиньковском

В расширенный список сборной на матчи против Кипра и Хорватии попал еще и Роман Ежов, а ранее в таком же списке был Антон Зиньковский. Однако ни того, ни другого в сборную так и не вызвали.

По словам главного тренера сборной Валерия Карпина, оба могли бы получить вызов, если бы это были не решающие матчи.

- Возможно, получили бы [вызов в сборную]. Сейчас они неплохо выглядят, - приводит слова наставника национальной команды «Спорт-Экспресс».

Бывший скаут «Крыльев» рассказал о ситуации в клубе

Бывший глава селекции «Крыльев Советов» Армен Маргарян, который в клубе поработал всего два месяца при предыдущем руководстве, дал интервью sport24.ru, где рассказал, почему ушел из команды так быстро.

- Я пришел в клуб по приглашению главы совета директоров Сергея Аракелова, чтобы выстроить нормальный спортивный блок. Знал, что, по факту, управлял известный агент [Павел Андреев]. Мне сказали: «Вопрос решен, прямого влияния на клуб он не имеет». Формально так и было — правда, люди, с которыми он работал до нас, остались. Мне было приятно работать с Осинькиным и Корниленко, но они не автономны, - сказал Маргарян.

По словам бывшего скаута «Крыльев», они определили проблемные позиции, составили список кандидатов, но уже на этом этапе «влияние третьих лиц на комплектацию никуда не делось».

- Мы поняли, что это не изменится, и все написали заявления об уходе — вплоть до Аракелова, - сказал бывший глава селекции «Крыльев».

Армен Маргарян также заявил, что контракты игроков, заключенные ранее, составлены экономически неверно: при продаже «Крылья» получат меньше денег, чем третьи лица.

Спорт: ФУТБОЛ