Костяные уточки, сарматские мечи и золотой болгарский клад: показываем самые ценные сокровища музея им.Алабина

На выставке самарцы смогут полюбоваться на уникальные находки археологов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 ноября в самарском музее им.Алабина начнет работу новая археологическая выставка «Эпоха открытий: 135 лет музею им. П.В. Алабина в фокусе археологии». В ней собраны самые выдающиеся редкости, обнаруженные за 135 лет раскопок на территории Самарской области. Многие находки настолько ценные, что обычно хранятся в фондах музея, скрытые от глаз широкой публики и доступные только специалистам. Однако в течение двух недель на выставке их смогут увидеть все желающие. Журналисты «КП-Самара» побывали на выставке накануне открытия. Показываем вам самые ценные сокровища музея им.Алабина.

Эту скульптуру Петр Алабин называл "бурхан" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Бурхан» на коне

Бронзовая статуэтка всадника с обнаженным торсом в заостренной шапке появилась в коллекции музея Алабина одной из первых – еще в позапрошлом столетии. Статуэтка изображает всадника с монголоидными чертами лица в заостренной шапке с голым торсом, на боку у него лук. По бокам всадника – два воина с обрубленными руками, у ног лошади – гончая собака и хищник из рода кошачьих. Сам Петр Алабин дал скульптурной группе название «бурхан». Современные археологи говорят, что это навершие парадного жезла, датированное 7-8 веками н.э., и аналогов ему практически нет. Скорее всего, оно принадлежало знатному воину времен ранней Волжской Болгарии.

Редкий клад золотых украшений Волжской Болгарии. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Клад золотых украшений Волжской Болгарии

Клад Золотых и серебряных изделий эпохи Волжской Болгарии – находка, какими могут похвастаться очень немногие регионы. Самаре досталось настоящее сокровище. Массивные драгоценные браслеты и крупные золотые серьги поражают воображение. Как говорят специалисты, на всей территории Волжской Болгарии было найдено не более десятка подобных украшений. Аналогичные находки хранятся лишь в Санкт-Петербурге, в Москве и в Казани.

В самарском музее хранится одна из лучших коллекций сарматских мечей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Савроматские мечи

В музее Алабина хранится одна из лучших в стране коллекций савроматских и сарматских мечей. Кочевники - савроматы и сарматы обитали на территории Самарской области в эпоху раннего железного века. Самарцы смогут увидеть оружие, которым пользовались кочевники – топор-клевец (7 век до н.э.), ножи и мечи с рукоятками разной формы.

Пластины с уникальной резьбой поражают воображение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шиловские пластины хазарской эпохи

Уникальные костяные пластины были обнаружены в Шиловском могильнике VII–VIII веков. Тончайшие пластины выточены из ребер крупного копытного животного. Находка прославилась на всю страну своей высокохудожественной резьбой. Живший сотни лет назад мастер вырезал удивительные мифические картины. Схватка драконов, за которой наблюдают зайцы, медведь, раздирающий убитую охотником лань, взнузданные лошади с подстриженными по тюркскому обычаю гривами, осада мощной крепости – картины поражают воображение. Специалисты-археологи предполагают, что пластины могли служить накладками на луку седла или украшением парадного щита.

Вот такую костяную уточку нашли в могильнике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Костяные уточки и подвески из клыков кабана

Могильник Екатериновский мыс эпохи раннего энеолита совершенно случайно нашли дачники несколько лет назад. Во время раскопок археологи обнаружили там уникальные находки. Навершия в виде головы утки и головы лося, каменные навершия булав, подвески из клыков кабана. А изучив один из найденных в погребении черепов антрополог Равиль Галеев сумел восстановить облик молодого вождя, жившего более шести тысячелетий назад.

Специалисты смогли по черепу восстановить облик молодого вождя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гуннская кольчуга

Прекрасно сохранившаяся гуннская кольчуга была найдена в захоронении 4-5 веков. Рубашка-безрукавка связана из металлических колец, и по степени сохранности практически не имеет аналогов в России. Вместе с кольчугой выставлены обнаруженные там же меч и серебряные украшения.

Гуннская кольчуга хорошо сохранилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роговой жезл в форме головы лося

Уникальному роговому жезлу эпохи энеолита уже более 6 тысяч лет, и аналогов ему по всей стране не так уж много. Древний мастер вырезал из оленьего рога фигурку, чью - лося или лошади – археологи спорят до сих пор. А как вы считаете – на что больше похоже?

Роговая "лошадка" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Увидеть выставку «Эпоха открытий» самарцы смогут с 11 по 28 ноября. Открытие выставки в 11 ноября в 18.00, вход свободный. В остальные дни билет обойдется в 100 рублей.

Также на выставке можно будет полистать в интерактивном киоске фотоальбомы из археологических экспедиций разных лет (в Самарской области за все время работы археологов в раскопках приняли участие более 15 тысяч человек). А 18 и 25 ноября в музее пройдут вечера встреч участников археологических экспедиций разных лет прямо на выставке. 18 ноября здесь ждут участников раскопок XX века, а 25 ноября – XXI века. Начало в 18:30.

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