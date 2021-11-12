«Плюшкин» уехал, тараканы остались: жители дома в Самаре ликвидируют помойку в квартире

Мужчина годами носил домой мусор с помойки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре подходит к концу эпопея с «Плюшкиным», который жил в многоквартирном доме. После публикации на сайте «КП-Самара» администрация Куйбышевского района подключилась к решению проблем жильцов многоэтажки по адресу: пер.Сиреневый, 4а

Все дело в том, что один из жильцов после смерти матери начал таскать домой с помойки разный мусор. Дошло до того, что даже дверь в квартиру нормально открыть нельзя было – стандартная «двушка» превратилась в настоящую помойку, заваленную хламом.

На все жалобы жильцов из Роспотребнадзора, ГЖИ и полиции приходили лишь отписки: мол, а что мы сделаем, если он собственник? Имеет право. Однако – нет. Выяснилось, что когда жилец нарушает права соседей, то и на него можно найти управу. Тем более, что владельцем квартиры оказался вовсе не «Плюшкин», а его младший брат, которой давно с ним не общался, а когда узнал, что стало с двушкой, пришел в ужас.

Новый собственник вывез почти весь мусор из квартиры Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В конце октября они вывезли из квартиры какую-то мебель, и с тех пор мы братьев не видели, - поделилась с корреспондентом «КП-Самара» Татьяна Юрьевна. – Вскоре познакомились с новым собственником: квартиру выкупил риэлтор. Он согласился, что ее нужно срочно приводить в нормальное состояние.

Новый собственник Павел нанял бригаду из шести человек, КамАЗ и «Газель». Мусор из квартиры выгребали целый день, обе машины заполнили под завязку. Но выгребли не все. На этой неделе по просьбе Павла то, что осталось от былой помойки, помогли убрать соседи. После этого вызвали дезинсектора, который даже несколько растерялся, увидев это «тараканье царство», и честно сказал: одним «сеансом» вы тут не обойдетесь.

Жилье сейчас пытаются привести в порядок Фото: Предоставлено "Комсомолке"

И хотя морить насекомых придется снова через пару недель, жильцы уже полны энтузиазма: с отъездом «Плюшкина» в их доме стало даже как-то лучше дышать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тараканы атакуют окна, а мыши – туалет: жители многоэтажки в Самаре стали заложниками соседа, устроившего дома помойку

Договориться с «Плюшкиным» не получается, управы не него найти – тоже (подробности)

Появились фотографии из квартиры самарского «Плюшкина», который устроил помойку в жилом доме

Насекомые, мыши и крысы разбегаются от него по соседям (подробности)

Горадминистрация попытается выселить самарского «Плюшкина», который устроил помойку в жилом доме

Его соседи жалуются на насекомых и грызунов во все инстанции (подробности)

Установлен реальный владелец квартиры, где самарский «Плюшкин» устроил помойку

Оказывается, он вовсе не собственник, а значит, в этой истории – новый поворот (подробности)