Стоимость проезда в Самаре в 2021 году: для кого сколько стоит, какие карты действуют

В Самаре проезд можно оплатить разными способами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируется в 2022-м году повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Как отмечают в городской администрации, необходимость повышения назрела давно, особенно учитывая, что в пандемию снизился пассажиропоток, но возникла необходимость покупать средства индивидуальной защиты для персонала, к тому же, выросли цены на топливо и запчасти.

Вместе с обсуждением необходимости повышения тарифа, в мэрии отмечают, что сохранятся льготы для пенсионеров и студентов. А какова сейчас стоимость проезда в Самаре?

Без льгот

Стоимость проезда в Самаре составляет 32 рубля. Это если платить наличными. Если использовать банковскую карту, проезд обойдется дешевле – 29 рублей. Принимают карты любой платежной системы, но если есть карта «Мир», то проехать можно будет за 23 рубля.

Транспортные карты

В Самаре для проезда можно купить транспортные карты. Есть единая карта, студенческая и карта школьника. Саму карту нужно купить, а потом пополнять счет на ней.

Единая карта (это означает, что ездить можно на всех видах транспорта – автобусе, троллейбусе, трамвае и метро) стоит 100 рублей, студенческая карта - 75 рублей, школьная – 50 рублей.

По единой карте стоимость проезда составляет 29 рублей, по карте студента – 16 рублей, по карте школьника – 15,6 рублей.

Есть также безлимитные карты. У них фиксированный счет в месяц, но ездить при этом можно неограниченное число раз. Единая безлимитная стоит 1 865 рублей в месяц, студенческая – 800 рублей (также есть за 620 рублей на 40 поездок и 310 рублей на 20 поездок), школьная – 600 рублей.

Также в регионе действует карта жителя Самарской области, по которой стоимость проезда как минимум до 31 декабря составит 24 рубля.

Для льготников

В Самаре действует социальная транспортная карта, которая предназначена для пенсионеров и граждан, имеющих какие-либо льготы. Выдается министерством социально-демографической и семейной политики. Карта имеет лимит в 90 поездок на месяц.

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