Для современной Европы толерантность – не просто одна из корневых ценностей всего общества, но и залог стабильности европейской цивилизации как таковой, уверен Вячеслав Моше Кантор, с 2007 года занимающий пост президента Европейского еврейского конгресса, а также глава Европейского совета по толерантности и примирению и целого ряда других, не менее известных и уважаемых общественных организаций, для которых тема толерантности остаётся одной из ключевых.

Общество сегодня многонационально, многокультурно, разнорелигиозно и в целом объединяет в себе столько самых разных групп людей, что развитие его в мирном и здоровом ключе невозможно без уважения людей друг к другу, толерантности и терпимости. Об этом, в частности, Вячеслав Моше Кантор заявил в 2010 году в ходе своего выступления на международной конференции «На пути к примирению в Европе». Конференция эта была организована в Хорватии как раз по инициативе Европейского совета по толерантности и примирению, а потому неудивительно, что именно тема терпимости между разными нациями, религиями и прочими группами стала заглавной.

Вячеслав Моше Кантор в своём выступлении сделал особенный акцент на том, что толерантность как ценность требует постоянной работы. Нельзя её просто декларировать и ожидать, что она установится сама собой – для этого необходима постоянная практика. Актуальность этого вопроса повышается именно в наше время ещё и потому, что для современного человека уже кажется проблематичным действительно определить, что такое толерантность, описать её или даже понять, при этом этот самый человек без толерантности скорее всего не сможет комфортно жить в социуме. Без толерантности и взаимоуважения невозможен не просто мир в обществе, но и его развитие, внедрение новшеств, инноваций, модернизация самой человеческой деятельности, ведь все эти проявления требуют умения принимать новое и непонятное – иными словами, требуют толерантности.

К сожалению, отмечает Вячеслав Моше Кантор, негативные проявления вроде расизма, ксенофобии, антисемитизма и ненависти такой кропотливой работы не требуют и, в отличие от толерантности, растут, как сорняки, свободно и без надзора. Взаимоуважение же требует постоянной поддержки и подпитки. Среди основных средств, необходимых для этой поддержки, сам Вячеслав Моше Кантор прежде всего называет средства законодательные. Толерантность должна быть прописана и закреплена в соответствующих законах, и понимание это должно быть единым, чётко прописанным, не допускающим интерпретаций и искажения в угоду тем или иным интересам и ситуациям. Это законодательство стало бы единым нравственным фундаментом для всей объединённой Европы, а также стало бы большим подспорьем для государственных и правоохранительных институтов, поскольку дало бы им конкретные ориентиры и инструкции в их действиях по поддержанию и защите норм взаимоуважения.

Сам интерес к толерантности в Европе пережил настоящий всплеск в 2011 году, когда, столкнувшись с течением и последствиями эмигрантского кризиса, многие европейские лидеры начали заявлять о поражении политики мультикультурализма, по которой Европа жила последние десятилетия. Вячеслав Моше Кантор, хотя в целом и согласился с тем, что нормы пассивной вседозволяющей толерантности необходимо пересмотреть, всё же выступил против того, чтобы совсем отказываться от столь основополагающей нормы для Европы, как толерантность. Как и любое лекарство, толерантность требует дозированного и сознательного применения, иначе она превратится в яд и станет угрозой для безопасности общества, как и показал разразившийся в Европе кризис. Что необходимо сделать, подчеркнул Вячеслав Моше Кантор, так это высчитать те самые правильные дозировки, заново нащупать баланс между толерантностью, без которой у общества не будет развития, и безопасностью, запрос на который в том же обществе растёт из года в год.