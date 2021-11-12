Что посмотреть в Самаре на выходных 13-14 ноября 2021: спектакли, спорт и рок-хиты на волынках

Зрителям будет, что посмотреть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре возобновили работу концертные и театральные площадки. В залы снова могут вернуться зрители, но с рядом ограничений. Занять можно только 50% мест в зрительном зале, а пускают только вакцинированных любителей искусства и спорта – при предъявлении паспорта, QR-кода или справки о вакцинации.

В предстоящие выходные в Самаре будет, что посмотреть. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, события.

Рок-хиты на волынках

13 ноября, суббота, филармония, 19:00

В Самарской филармонии в субботу состоится ирландское шоу. Оркестр волынщиков City Pipes докажут зрителям, что волынка – это инструмент сколь самобытный, столь же и универсальный.

Брутальные музыканты в стильных килтах виртуозно исполнят джаз, классику и русский фолк. Фирменным стилем оркестра стало сочетание с волынками органа, что добавляет торжественности исполнению.

Транссибирский арт-фестиваль

14 ноября, воскресенье, филармония, 19:00

На сцене самарской филармонии в рамках транссибирского арт-фестиваля даст концерт скрипач с мировым именем Вадим Репин совместно с оркестром самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова.

В программе – сочинения Петра Чайковского и французского композитора Камиля Сен-Санса.

Балет «Спящая красавица»

13 ноября, суббота, театр оперы и балета, 18:30

Петр Чайковский создал музыку к балету по заказу директора императорских театров Ивана Всеволожского, постановку осуществлял выдающийся балетмейстер Мариус Петипа. Первый спектакль «Спящая красавица» состоялся 3 января 1890 года на петербургской сцене.

В основе постановке сюжет сказки Шарля Перро, когда злые чары терпят поражение от добрых чувств и светлой любви.

Хоккей, ЦСК ВВС – «Ижсталь»

14 ноября, воскресенье, дворец спорта «Кристалл», 17:00

Самарский клуб ЦСК ВВС продолжает свое выступление в Высшей лиги и пока с начала сезона победил лишь раз, занимая последнюю строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата. В гости к «летчикам» приезжает «Ижсталь», которая выглядит немногим лучше, пребывая на предпоследнем месте. В случае успеха, самарцы смогут приблизится к ушедшим вперед командам.

Спектакль «Папа»

13 ноября, суббота, театра драмы, 18:00

Постановка, в которой смешались драма и комедия. История взаимоотношений отца и дочери, когда оба нуждаются друг в друге, когда становится заметно, что понимать друг друга – редкий дар даже в обычных обстоятельствах.

Спектакль «Лев Зимой»

14 ноября, воскресенье, театр драмы 18:00

Празднование Рождества превращается в заговор, когда бушуют сплетни и интриги в декорациях Англии XII века. Король Генри II должен назвать имя наследника престола в то время, когда жена короля, десять лет просидевшая в тюрьме по воле мужа, стремится вернуть было величие.

Спектакль «Знаток женского сердца»

14 ноября, воскресенье, театр «Город», 18:00

Спектакль о непростых любовных отношениях людей из разных социальных слоев, людей с разным мировоззрением и жизненными ценностями. На сцене театра можно будет увидеть, как им всем, таким разным, удается преодолеть все противоречия и что из этого выйдет.