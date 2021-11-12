Погода в Самаре на выходные 13-14 ноября 2021: похолодание и гололедица

В Самаре наступает зимняя погода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области все больше ощущается приближение зимы. Вечером в четверг выпал снег, и теперь осадки ожидаются на протяжении нескольких дней подряд. Кроме того, все чаще в регионе околонулевые и минусовые температуры, особенно ночью.

Как сообщают в Приволжском УГМС, регион по-прежнему находится под влиянием обширного атлантического циклона, в результате чего в Самарской области ночью идет снег, а днем - небольшие дожди.

По данным синоптиков, с северо-западными потоками в регион поступает холодная воздушная масса, в результате чего в ближайшие дни температура понизится примерно на 4-6 градусов.

Так, в предстоящие выходные ожидается от -3 градусов в дневное время и до -5 градусов ночью. Еще холоднее станет в начале следующей недели, когда ночью температура и вовсе понизится местами до -11 градусов, а днем – до -6 градусов.

В ночь на субботу, 13 ноября, объявлен желтый уровень опасности – ожидается сильный мокрый снег и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.