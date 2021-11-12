Едим белок, считаем пульс: самарцам рассказали, как восстановить здоровье после COVID-19

Восстанавливаться после перенесенного коронавируса нужно постепенно Фото: Иван Макеев

В Самаре ситуация с коронавирусом все еще остается очень острой и опасной. В сутки в регионе выявляют около 1800 больных, велика доля тех, кому нужна госпитализация – по последним данным в больницах находится около 25 тысяч пациентов. Врачи уточняют: даже после легкой формы коронавируса человеку нужна реабилитация, это связано с тем, что вирус оказывает серьезное воздействие на организм, вызывая так называемый посткоронавирусный симптом. Об этом и о способах реабилитации рассказала доцент кафедры госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии, врач СамГМУ Лариса Рогозина.

Как отмечает специалист, сегодня медики очень пристально следят за тем, как чувствуют себя переболевшие коронавирусом пациенты в течение длительного времени. И есть не слишком добрые новости: последствия коронавируса проявляются через три и даже шесть месяцев.

- Постоковидный синдром – это время, когда сохраняется определенная симптоматика. К сожалению, мы наблюдаем, что отсроченные симптомы проявляются только к 78 дню. Вирус поражает большое количество органов. Это и легкие, сердце, кровеносные сосуды, мозг, нервная система. И в зависимости от того, какая система больше всего поражена, нужна реабилитация – разная для всех, - отмечает Лариса Рогозина.

Она уточняет: самые частые жалобы от пациентов - на давление, одышку. Усталость чувствуют до полугода, тревожное состояние одолевает многих.

- К сожалению, через шесть месяцев чаще, чем через три, ставится диагноз артериальная гипертензия – тем, у кого раньше не было проблем с давлением. Через три месяца – сахарный диабет. В разные периоды – ишемическая болезнь сердца. Все это – последствия коронавируса, - уточняет врач.

К сожалению, некоторые изменения неизбежны. Но и самим перенесшим COVID-19 пациентам нужно очень внимательно относиться к своему здоровью, не пуская дело на самотек.

Во-первых, необходимо постоянно измерять пульс. Норма – это 60-80 ударов в минуту. Превышение этого показателя должно насторожить.

- Сейчас на этапе постковидной реабилитации один из самых применяемых препаратов - снижающие сердечный ритм. Все они назначаются врачом и применяются под наблюдением медиков, - говорит врач.

Также тем, кто перенес ковид, особенно с поражением легких, нужно следить за своим дыханием. 16-18 вдохов-выдохов в минуту – хороший показатель. Также нужно тренировать легкие, для этого есть простые дыхательные упражнения.

Одно из них: делать простой вдох с закрытым ртом, а выдох – в два раза дольше. Так нужно повторять по 5 минут три раза в сутки, постепенно увеличивая длительность упражнения. Делать так нужно до 2-4 недель.

Особое внимание на этапе реабилитации стоит уделить питанию, сну и физической активности.

- Нагрузку на организм стоит увеличивать постепенно, начните с прогулок, потом делайте простые упражнения и постепенно возвращайтесь к привычному ритму. Питаться нужно три раза в день, с перекусами, нельзя голодать. Включите в рацион 90-100 граммов белка, 400 граммов углеводов, около 2700-2800 ккал, а также пейте не меньше 1,5-2 литров жидкости и снизьте употребление соли до минимума, - говорит Лариса Рогозина.

Она также настаивает на том, что в этот период нужно спать не менее восьми часов. А еще стоит особо обратить внимание на включение в рацион витаминов С, D, витаминов группы B и ненасыщенны жирных кислот Омега 3 – это поможет снизить риски развития сердечных заболеваний.

А вот такие расстройства, как снижение слуха, отсутствие обоняния, способности чувствовать вкуса к сожалению сейчас еще плохо изучены. У каждого человека эти чувства возвращаются в разные сроки.

- Имеет значение и психологическая реабилитация. Это может быть даже просто общение в группах или назначение специальных препаратов, убирающих тревогу. Даже просто общение, обсуждение проблем приводит к снижению тревожности. А это плохой симптом для тех, кто перенес коронавирус.

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