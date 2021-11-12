Последние новости в Самаре за неделю 8-12 ноября 2021: школьники на дистанте, заболевший экс-игрок «Крыльев» и памятник Тольятти

Собрали самое интересное и важное, о чем писали за неделю

В Самарской области на прошедшей неделе обсуждали установку памятника Пальмиро Тольятти, а в Самаре решили, как будут учиться школьники и тренироваться молодые спортсмены.

Кроме того, туристы рассказали, какие запахи их привлекают в Самаре. Собрали все самые интересные новости, которые мы публиковали за неделю.

Детские спортивные секции снова начнут работать

Детские спортивные секции Самары возобновят свою работу с 15 ноября. Такое решение приняли на городском оперштабе. Тренировки возобновятся, но с ограничениями, главным условием которых станет соблюдение действующих эпидемиологических норм.

В Самаре детские спортивные школы и секции частично возобновят свою работу с 15 ноября 2021 года (подробнее)

Школьников оставили на удаленке

В Самаре продлен режим онлайн-обучения для школьников 5-8 и 10 классов. Это сделано из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации в городе. В обычном режиме продолжат учиться 1-4 классы, а также 9-е и 11-е – при обязательном соблюдении эпидемиологических ограничений. То же самое касается детских садов.

Школьников Самары оставили на дистанционном обучении на неопределенный срок (подробнее)

Туристы рассказали, какой запах их привлекает в Самаре

Появился необычный рейтинг ароматов городов России. Туристы рассказали, какие запахи их привлекают в том или ином городе, в том числе, в Самаре. Оказывается, туристов в Самаре привлекает запах Волги, а также аромат, который доносится с шоколадной фабрики.

Туристы рассказали, чем пахнет Самара (подробнее)

В Самарской области не болеют гриппом

Пока в регионе остается тяжелая ситуация с заразившимися коронавирусом, выяснилось, что в Самарской области совершенно не болеют гриппом. При этом, в губернию привозят большое количество вакцин, и почти все уже использовали. Пока этой осенью ни одного заразившегося гриппом не нашли.

В Самарской области нет случаев заражения гриппом (подробнее)

Экс-футболист «Крыльев» Денис Ковба заразился коронавирусом, клуб окажет поддержку

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Денис Ковба заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации. Игрок, который провел за самарскую команду 12 сезонов, по праву считается легендой клуба и любимцев болельщиков. В команде надеются на его выздоровление и готовы оказать необходимую поддержку.

«Крылья Советов» окажут поддержку заболевшему коронавирусом Денису Ковбе (подробнее)

В Самаре рассказали, откуда такие цифры заболеваемости коронавирусом

Министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что в регионе на коронавирус тестируют всех, у кого есть хоть малейшее подозрение на заражение, а также делают повторный тест, если первый оказался отрицательным. К тому же, в целом улучшилось качество диагностики.

В Самаре высокие цифры заболеваемости коронавирусом объяснили массовым тестированием ПЦР (подробнее)

В автограде решают, устанавливать ли памятник Пальмиро Тольятти

В Тольятти запущен опрос, стоит ли в городе установить памятник в честь генсека Итальянской коммунистической партии. Именем Пальмиро Тольятти назван город. Установить памятник предлагают в Итальянском сквере. Уже готов макет, который, по задумке авторов, олицетворяет итальянские Альпы и Жигулевские горы.

Жители Автограда решат, быть ли памятнику Пальмиро Тольятти (подробнее)

В Самаре повысят стоимость проезда в общественном транспорте

В областной столице обсуждают возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Сделать это планируют в 2022 году, мотивируя такое решение тем, что плату давно не повышали, а в пандемию пассажиропоток значительно снизился, к тому, пришлось покапать средства индивидуальной защиты для персонала.

Стоимость проезда в общественном транспорте Самары повысят в 2022 году (подробнее)

Самарцам придется привыкать к QR-кодам

В Самаре не только не планируют отменять QR-коды, а, напротив, хотят расширить сферу их применения. Систему QR-кодов ввели из-за сложной ситуации с коронавирусом. Код могут получить вакцинировавшиеся жители региона, они необходимы для прохода в крупные торговые центры, в различные заведения, а также на концертные и спортивные площадки.

Самарцам придется привыкнуть к предъявлению QR-кодов на входе в различные общественные заведения (подробнее)

Самоизоляцию заразившихся коронавирусом планируют отслеживать по геолокации

В Самарской области хотят усилить контроль за заразившимися коронавирусом, отслеживая их при помощи геолокации. Сейчас проводят поквартирный обход, в том числе, вместе с полицией. Амбулаторных больных обзванивают по телефону. Если человека не застают дома, то на него составляют административный протокол.

Самоизоляцию COVID-больных в Самарской области хотят отслеживать по геолокации (подробнее)