В Оренбургской области в собственной квартире зарезали молодую девушку и задушили ее трехлетнего ребенка

Подозреваемого в двойном убийстве задержали. Фото: СУ СКР по Оренбургской области

Под Оренбургом в одной из квартир в селе Кваркино обнаружили тела 20-летней девушки и ее трехлетнюю дочь. Малышку задушили, а её мать зверски зарезали.

Следственным комитетом по Оренбургской области было возбуждено уголовное дело по пункту «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

При осмотре квартиры на кухне были найдены следы недавнего застолья – бутылки из-под спиртного, лимонады и соки. Предположительно, для расправы над молодой девушкой убийца пользовался кухонным ножом.

Следователи уже нашли предположительного преступника, который безжалостно убил мать и её дочку. Им оказался 25-летний местный житель, который, по предварительным данным, находился в браке с покойной. Сейчас его доставляют в территориальный отдел полиции для допроса.

- Подозреваемый сознался в зверском убийстве девушки и ребенка, - сообщили в ОМВД по Кваркенскому району.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия и выяснять, почему изверг напал на молодую супругу и жестоко расправился с ней и трехлетней дочкой.