Николай Владимирович Неплюев, независимый эксперт по инвестициям и финансам.

О том, что из себя представляет эта услуга, которую предлагают некоторые финансовые учреждения, рассказывает Николай Владимирович Неплюев, независимый эксперт по инвестициям и финансам.

Николай Владимирович Неплюев, член совета директоров ПАО “Тольяттиазот”

“Если говорить простыми словами, то банковская гарантия представляет собой банковское поручение по выплате компенсации в том случае, если клиент не выполнил своих обязательств. За выдачу такой гарантии банк получает от клиента деньги.

Как правило, услугой предоставления банковской гарантии пользуются предприниматели в случаях заключения частно-торговых сделок с государством. Например,при участии в госзакупках, в случае упрощённого возврата НДС или отсрочки уплаты таможенных пошлин.

Если обратиться к российскому законодательству, в частности к ст. 329 ГК РФ (в которой прописаны перечислены способы обеспечения исполнения обязательств), то обнаружатся такие понятия, как неустойка, поручительство, удержание, обеспечительный платёж, задаток, независимая гарантия. Но чётко прописанного юридически понятия “банковская гарантия” нет.

Тут можно обратить внимание на словосочетание “независимая гарантия”, к частному случаю которой относится банковская гарантия. Определение независимой гарантии обнаруживается в ст. 368 ГК РФ. Там же прописаны и участвующие в сделке стороны: принципал, бенефициар и гарант. Не стоит пугаться этих слов так как, если коротко их определить, то становится ясно значение каждого:

- Принципал — человек, который просит банк выдать гарантию на исполнение своих обязательств. Это сам предприниматель.

- Бенефициар — сторона, которая получает деньги в случае неисполнения принципиалом своих обязательств. Это заказчик, покупатель, подрядчик или исполнитель.

- Гарант — банк или другая коммерческая организация, которая выдаёт письменное обязательство на оплату бенефициару в том случае, если принципал не исполняет свои обязательства.

Изучив сферы применения банковской гарантии в жизни, зафиксируем: она продолжает действовать даже тогда, когда клиентский контракт расторгнут или прекратил свое действие с истечением срока его исполнения. Именно поэтому важно при оформлении гарантии обозначить ответственность каждой из трёх сторон.

К обязательным элементам банковской гарантии также относится дата её выдачи, основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией, чётко прописанная денежная сумма, подлежащая выплате, сроки действия гарантии и обстоятельства, указывающие на то, что гарантия должна быть выплачена”.

Виды банковских гарантий

Услугой получения банковской гарантии бизнесмены пользуются при заключении сделок в самых разных сферах деятельности. О том, в каких сферах услуга предоставления такой гарантии востребована, рассказывает Николай Неплюев, частный финансовый консультант.

“Исходя из юридического определения и тех ситуаций, при которых применяется процедура получения/исполнения банковской гарантии, выделяется несколько её видов. Поскольку суть сделки заключается в защите одной из сторон договора от убытков и нарушений обязательств, то в зависимости от ситуаций выделяют следующие виды банковской гарантии:

- Тендерные

Такого рода банковские гарантии применяются в случаях участия в государственных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Тендерная гарантия финансово обеспечивает заявки на участие в закупках и исполнении контрактов.

В роли бенефициара при такой банковской гарантии выступает только заказчик, а гарант — одобренный Министерством финансов банк.

- Договорные

Это банковские гарантии, обеспечивающие исполнение обязательств между заказчиком и поставщиком (подрядчиком) вне сферы закупок.

Договорные гарантии бывают нескольких типов. В зависимости от того, какие условия договора защищаются, выделяют авансовую, платёжную и гарантию исполнения обязательств.

При оформлении такого типа сделок можно воспользоваться услугами любой кредитной или страховой организации. Здесь, однако, есть риск получения “серой” гарантии от сомнительного финансового учреждения. Для оценки надёжности гаранта желательно проверять его репутацию, крепость финансового положения — все эти сведения можно найти через базу сервиса СБИС (сети деловых коммуникаций).

- Налоговые

Этот вид банковской гарантии позволяет получать отсрочку при выплате налогов, уплате акцизов на подакцизную продукцию, а также — возмещать в ускоренном порядке НДС.

Бенефициаром при исполнении такой гарантии выступает Федеральная налоговая служба, принципал — налогоплательщик, а в качестве гаранта может выступить только банк, одобренный Министерством финансов.

- Таможенные

Такими банковскими гарантиями могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юрлица, перевозящие товары через заграницу.

При оформлении таможенной банковской гарантии бенефициаром выступает Федеральная таможенная служба, а оформить сделку можно исключительно в банке, одобренном этим же ведомством”.

Особенности банковской гарантии

Как и любая другая сделка на рынке финансов, банковская гарантия обладает рядом специфических черт, знание которых позволяет избежать затруднительных ситуаций и возможных конфликтных ситуаций. Нюансы оформления услуги рассматривает Николай Владимирович Неплюев, , успешный инвестор и частный эксперт по финансам.

“В дополнение к договору о предоставлении банковской гарантии, бенефициар и принципал прописывают расчёт предоставляемой гарантом суммы.

Список документов, передаваемых гаранту вместе с требованием об оплате, указан в постановлении Правительства № 1005 «О банковских гарантиях...». К ним относятся:

- Расчёт суммы банковской гарантии.

- Платёжное поручение о перечислении аванса принципалу.

- Документ, подтверждающий случай наступления гарантийного случая.

- Доверенность лица, подписавшего требование.

В случае необходимости бенефициар, предоставляя банку требование о выплате банковской гарантии, должен предъявить весь комплект необходимых документов, иначе гарант откажет в выплате.

Сроки действия банковской гарантии зависят от её вида, и они тоже прописываются в документах. Сроки действия тендерной гарантии прописаны в 44-ФЗ, при этом гарантии, которые обеспечивают заявку, действуют ещё минимум два месяца после окончания срока приёма заявок. Гарантии, обеспечивающие исполнение контракта, должны действовать минимум на месяц дольше, чем контракт.

В некоторых случаях банки требуют от принципала обеспечения предоставляемой гарантии на случай невозможности выплаты им необходимой суммы возмещения. В качестве обеспечения, как правило, выступает движимое и недвижимое имущество, либо поручительство от другого юрлица или ИП”.

Преимущества и недостатки банковской гарантии

Банковская услуга предоставления финансовой гарантии довольно популярна, поскольку выгодна предпринимателям, работающим с крупными государственными заказчиками. Однако тут есть и подводные камни, на которые обращает внимание Николай Неплюев, индивидуальный эксперт по инвестициям и финансам.

“Практика использования банковской гарантии в сделках частно-государственного характера весьма распространена как на Западе, так и в России.

Основное её преимущество для заёмщика заключается в том, что гарантия даёт уверенность в полном исполнении контракта. К плюсам относится и то, что предпринимателю не нужно брать денежные средства из торгового оборота своей фирмы при исполнении контракта.

Нередко использование банковской гарантии позволяет бизнесменам начать сотрудничество с крупными государственными заказчиками и подрядчиками, наработать авторитет, который позволяет выйти в бизнесе на солидную клиентуру.

Кроме всего прочего, использование банковской гарантии упрощает процессы взаимодействия с партнёрами и контрагентами в тех случаях, когда, к примеру, требуется получить товарный кредит.

К значимым минусам банковской гарантии можно отнести отсутствие чётко прописанной юридической процедуры предоставления этой услуги заёмщику. Отсутствие единых стандартизированных правил оформления банковской гарантии ведёт к тому, что у некоторых банков процесс предоставления этой услуги может быть разным, что в конечном счёте отражается на стоимости. Поэтому во избежание спорных ситуаций текст гарантийного договора лучше всего заранее согласовывать с заказчиком.

Также важно помнить, что, поскольку услуга в последнее время становится всё более популярной, то на финансовом рынке увеличилось число предлагающих банковскую гарантию агентов. Однако в России сегодня право на официальную выдачу такой гарантии есть только у 200 организаций, а их перечень находится на сайте ЦБ РФ. Все остальные предложения относятся к числу так называемой “серой зоны” (незаконной), с учреждениями, которые вполне могут оказаться мошенническими”.