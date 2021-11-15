Главные новости Самары за выходные 13-14 ноября 2021 года

Рассказываем последние новости

В прошедшие выходные мы рассказывали о том, как работают врачи в красной зоне, как самарцы потратили на распродажах 134 млн рублей, и почему в старом городе хотят установить скульптуру «Мамочке».

Собрали в нашей подборке самые интересные и важные темы за прошедшие выходные.

Врач из красной зоны откровенно рассказала, что там происходит

Журналисты «КП-Самара» встретились с врачом из красной зоны, которая откровенно рассказала, что там происходит. Девушка рассказала о страхах и переживаниях пациентов, о том, как сами врачи выдерживают нагрузки, а также о том, как переносят вирус привитые пациенты и те, кто не стал вакцинироваться.

«В реанимации антиваксеров уже нет»: врач из красной зоны откровенно рассказала, с чем ей приходится сталкиваться (подробнее)

Рестораторы просят открыть бары и кафе после 23:00

В Самаре рестораторы просят открыть бары и кафе после 23:00 для вакцинированных посетителей. Они заявляют, что самарцы предпочитают ходить по барам и ресторанам ночью, а введенные ранее ограничения ведут к оттоку посетителей и разорению. Рестораторы предупреждают не только о возможно увольнении персонала, но и расцвете подпольных заведений.

Рестораторы Самары попросили Азарова открыть бары и кафе после 23.00 для посетителей с QR-кодами (подробнее)

Самарцы потратили 134 млн рублей на распродаже

В день распродажи 11 ноября самарцы потратили 134 млн рублей. Наибольшим спросом пользовались ювелирные украшения, товары для туризма, охоты и рыбалки, а также бытовая техника. Самый большой заказ на Озоне сделал пользователь, заказавший за раз 100 товаров на сумму в 63 тысячи рублей.

На распродаже 11 ноября самарцы потратили 134 млн рублей. Что покупали? (подробнее)

В Самарской области снова произошло крупное ДТП с большим количеством пострадавших

Очередное крупное ДТП с большим количеством пострадавших произошло под Самарой. По имеющимся данным, легковушка Honda выехала на встречную полосу, где столкнулась с BMW. В результате аварии пострадали пять человек, которые ехали в BMW, в том числе, трое несовершеннолетних.

Трое несовершеннолетних пострадали в столкновении BMW и Honda под Самарой (подробнее)

В Самаре предлагают поставить памятник «Мамочке»

В Самаре предлагают поставить скульптурную композицию, посвященную творчеству режиссера и актера Геннадия Полоки. Геннадий Иванович родился в Куйбышеве, а его фильм «Республика ШКИД» стал одной из лучших работ режиссера. Как вариант предлагают установить скульптуру Мамочки, одного из самых колоритных героев ленты. Поставить скульптуру можно, например, в старом городе.

В Самаре предлагают поставить памятник «Мамочке» (подробнее)