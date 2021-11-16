Зеленый презент: КНПЗ подарил жителям Куйбышевского района саженцы деревьев

Самарцы сами выбрали места для посадки подаренных деревьев.

«Дорогая редакция! Мы, жители Куйбышевского района Самары, хотим поблагодарить Куйбышевский НПЗ за полезный подарок людям. Каждый год сотрудники завода высаживают в нашем районе несколько сотен саженцев ели. И не только. В этом году, например, завод подарил нам, жителям Куйбышевского района, десятки саженцев лип, рябины, каштана, чтобы мы сами посадили их у себя во дворах и на улицах.

Жильцы домов высадили деревца там, где это, по их мнению, было необходимо более всего. Теперь деревца будут радовать нас не один год. А мы с удовольствием станем ухаживать за ними все вместе, чтобы каждое деревце прижилось и успешно развивалось.

Озеленение территории для нас вопрос очень острый. Многие деревья в Куйбышевском районе уже давно состарились, поэтому какие-то спиливают, каким-то проводят большую обрезку, что, конечно же, сказывается на внешнем облике улиц. Благодаря подарку КНПЗ у нас появилась возможность сделать наши дворы красивее, зеленее и экологичнее. И мы очень надеемся, что эта акция продолжится и в следующем году.Пожалуйста, опубликуйте наше письмо - может быть, оно подвигнет другие предприятия и организации присоединиться к полезному делу озеленения нашего города. Спасибо!

Жильцы домов по ул.Фасадной, Егорова, Пугачевскому тракту»

НАША СПРАВКА

АО «Куйбышевский НПЗ» (дочернее общество НК «Роснефть») - одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области. Основан в 1945 году, стал градообразующим для Куйбышевского района Самары. КНПЗ производит более 20 видов нефтепродуктов, среди которых бензины и дизельное топливо экологического класса Евро-5, реализует масштабную модернизацию производства и значимые экологические проекты, благодаря которым за последние несколько лет предприятию удалось снизить воздействие на экологию в 2,5 раза.