Нашли по капле крови: в Самарской области поймали участника дерзкого ограбления ювелирного магазина

Преступники разбили окно и утащили ценности Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Самарские правоохранители обнаружили зацепку в деле о дерзком ограблении. Оно было совершено почти два года назад, но до сих пор оставалось нераскрытым. Теперь в этой истории появился подозреваемый, не исключено, что вскоре будут задержаны и его сообщники.

Все случилось ночью 17 февраля 2020 года в Нефтегорске. Примерно в 2:30 в дежурную часть поступила информация о том, неизвестный утащили из ювелирного магазина золотые украшения, преимущественно кольца, на сумму свыше одного миллиона рублей.

— После изучения записи с камер видеонаблюдения был установлено, что несколько мужчин подъехали к торговому центру на легковом автомобиле, разбили витрину и проникли внутрь. Обмотали одним концом троса металлический сейф, другой они прикрепили к машине и выдернули сейф через окно, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Оперативники отработали все найденные на месте следы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Украденное похитители погрузили в багажник и уехали. Правоохранители осмотрели место происшествия, с разбитого окна изъяли следы крови, у собственника — документы на имущество. По факту кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Образцы биологического материала направили на химико-биологическую экспертизу. Исследованный в экспертно-криминалистическом центре генетический профиль занесли в федеральную базу данных. Сначала это не принесло результатов, как и масштабные оперативно-разыскные мероприятия.

Расследование сдвинулось с мертвой точки лишь в октябре 2021 года. В Тольятти задержали за другое более мелкое ограбление 41-летнего жителя одной из соседних республик. Его поместили в СИЗО.

— В ходе разбирательств у задержанного изъят профиль крови. Экспертиза ДНК показала, что он совпадает со следами, оставленными на осколках стекла в Нефтегорске, — добавляют стражи порядка.

Из магазина украли много золота Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Фигуранта допросили и он признался в содеянном. Мужчина объяснил, что остро нуждался в деньгах, и знакомый из Самары предложил ему подзаработать подобным образом. Как зовут этого товарища и где он живет — не знает. Подозреваемый поделился, что за участие в похищении ему дали 150 тысяч рублей.

Сейчас разбирательства продолжаются. Сотрудники МВД пытаются найти и других участников кражи. Они обращаются к жителям области с просьбой: если вам стала известна информация о преступлении, похищенном имуществе, разыскиваемых или их местонахождении — сообщите в МО МВД России «Нефтегорский» по телефону 8(874670)21985, ближайший отдел полиции или по номеру 112.

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По факту кражи возбуждено уголовное дело, преступники объявлены в розыск (подробности)