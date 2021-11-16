«АТС-АВТО» подводит итоги реализации национального проекта

На предприятии проводятся постоянные тестирования автомобилей

По данным 2019 года Самарская область вошла в число регионов, лидирующих по реализации национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам 3 квартала 2021 года Самарская область занимает 3 место в стране по повышению показателю производительности труда. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что именно рост производительности труда на предприятиях является одной из важнейших характеристик лидерства региона.

Предприятие «АТС-АВТО» является ключевым партнером ПАО «АВТОВАЗ». Основное направление организации — разработка схем компоновки, технологических карт и установка адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей. В модифицированных автомобилях Lada в качестве топлива в минимальном количестве применяется бензин, но в первую очередь природный газ метан, который является самым экологичным и недорогим. В декабре 2020 года компания заключила соглашение с Региональным центром компетенции в сфере производительности труда Самарской области в рамках национального проекта «Производительность труда».

Журналист «Комсомольской правды» побывал на производстве, увидел преимущества установки битопливных систем и узнал о результатах реализации национального проекта.

Инструменты на рабочем месте расположены таким образом, чтобы все инструменты были в зоне видимости и досягаемости механика Фото: Предоставлено "КП"

Затраты на топливо снижаются в 3 раза

Какие преимущества у битопливных автомобилей Lada на метане? Главными плюсами для конечного потребителя можно назвать 3 фактора: экономия, безопасность и экологичность. Возможно снизить затраты до 3-ех раз, использую автомобиль с битопливным двигателем. Автомобили на другом альтернативном топливе, пропане, в среднем позволяют сэкономить всего в 2 раза. При этом метан полностью экологически чист, более безопасен, не наносит вреда человеку и окружающей среде, а также поставляется в баллоны практически в том же виде как при добыче (помимо очистки и добавления одорантов для запаха при возможной утечке). Газ также позволяет тратить меньше масла, тем самым увеличивая срок службы автомобиля. Необходимо понимать, что замену стандартного двигателя на битопливную альтернативу можно доверить только профессионалам.

Автомобили с битопливными двигателями в том числе успешно используются в качестве рабочего транспорта. Около 30% серийных моделей LADA Vesta CNG используются в такси.

Именно так выглядит метановый баллон в серийном автомобиле

Преимущества автомобилей на метане от ГК «АТС» неоднократно были подтверждены в тестах ведущих специализированных автомобильных изданий России и в дорожных тестах на федеральном уровне и за рубежом.

«АТС-АВТО» не только производит серийные автомобили, но и работает на вторичном рынке. Конечный потребитель получает продукт, который позволяет экономить, безопасно перевозить пассажиров и грузы, а также наносит в разы меньший вред окружающей среде. О востребованности и потенциале этого рынка говорит то, что компанией произведено более 10 000 серийных автомобилей.

В декабре 2020 года руководство ООО «АТС-АВТО» заключило соглашение с Региональным центром компетенции в рамках национального проекта «Производительности труда».

- В качестве пилотного потока для оптимизации выбран процесс сборки автомобилей. Мы создали рабочую группу и внимательно следили и будем следить за целевыми показателями по этой программе. В начале работы после получения необходимых знаний от специалистов РЦК, мы обнаружили более 40 проблем, потерь и их причины, — сообщает технический директор группы компаний «АТС-АВТО» Олег Кузьмин. — Было выработано более 50 решений для данных проблем, тем самым мы улучшили показатели ВПП (время протекания процесса) на 21%, сократили НЗП (незавершенное производство) на 29% и улучшили выработку на 10%.

Технический директор группы компаний «АТС-АВТО» Олег Кузьмин подводит итоги реализации нацпроекта

План коммуникации и мотивации был разработан предприятием в рамках программы повышения производительности труда. Информация о старте проекта была доведена до всех сотрудников в рамках еженедельных совещаний как с руководителями предприятия, так и структурных подразделений.

Сократив НЗП (незавершенное производство), удалось сохранить в обороте средств по операционной деятельности 8 301,8 тыс. руб. А если учитывать внедрение улучшений в части увеличения выработки на человека и сокращения протекания процесса, то предприятие сохранило дополнительные 2 141, 3 тыс. руб.

Торжественное вручение почетной грамоты руководителю предприятия

- Мы довольны результатами «АТС-АВТО», руководство организации провело отличную работу над реализацией нацпроекта, — рассказывает журналистам руководитель проекта РЦК Александр Журавлев. — Участниками национального проекта уже стали 111 предприятий региона и мы надеемся, что их количество будет продолжать расти.

Именно Самарская область в числе первых включилась в национальный проект «Производительность труда». Уже 109 компаний повышают эффективность с нашими технологиями, причем 33 из них при адресной поддержке Федерального центра компетенций. Общая выручка этих компаний составляет 256 млрд. рублей при численности штата организаций в 52 000 людей суммарно, - сообщил Павел Мякотин, начальник управления по макрорегиону № 4 ФЦК. - Сегодня существует множество предприятий, которые могли бы принять участие в нацпроекте «Производительность труда», улучшив тем самым свои показатели. Ожидается, что более 169 предприятий региона войдет в национальный проект, а бережливым технологиям обучат почти 2 000 сотрудников компаний.