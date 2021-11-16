Как будут работать детские спортивные секции в Самарской области в ноябре 2021

В Самаре смогут тренироваться сборники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области возобновляют работу детские спортивные секции, но в ограниченном формате. Как они будут работать в ноябре 2021 года, сообщили во время очередного заседания регионального оперштаба.

В Самарской области остается сложной ситуация с коронавирусом, когда ежедневно находят более 1,5 тысячи новых заразившихся. Ранее из-за такой эпидемиологической ситуации объявлялись длинные выходные в регионе, что сопровождалось закрытием многих организаций, в тои числе, детских спортивных школ.

После отмены режима длинных выходных частично возобновилась работа фитнес-клубов и прочих спортивных организаций для взрослых, но с рядом ограничений.

Во вторник, 16 ноября, стало известно, что открываются детские спортивные секции, также с ограничениями.

Кому и как можно заниматься в детских спортивных секциях

В детских спортивных школах теперь можно заниматься представителям сборных команд и спортсменам, готовящимся к соревнованиям. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение четко классифицировать, какие именно сборники могут заниматься, и какие это должны быть соревнования. «Чтобы не было злоупотреблений», - сказал губернатор.

Остальные могут заниматься без ограничений, если занятия проходят на свежем воздухе.

В залах допускаются только индивидуальные занятия.

По решению регионального оперштаба, города и районы области могут принимать дополнительные решения (вводить новые ограничения или снимать запреты) в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.