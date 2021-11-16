Жители Самары заявили, что их устраивает экология в городе

Больше половины участников опроса оказались довольны экологической ситуации в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис Superjob опубликовал экологический рейтинг, в котором жителей мегаполисов попросили оценить экологическую ситуацию в их городах. По результатам опросов оказалось, что за 10 лет уровень удовлетворенности экологической ситуацией в Самаре вырос вдвое. Разбираемся, с чем связаны такие ответы, и как обстоит дело с городской экологией.

Больше половины - довольны

Superjob попросил жителей крупных мегаполисов страны оценить как экологическую ситуацию у себя в городе целиком, так и поставить отдельную оценку качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора. Всего в опросе приняли участие 31700 респондентов из городов с численностью населения от 500 тысяч человек.

Выяснилось, что каждый десятый из опрошенных жителей Самары (10%) считает экологию города хорошей, а практически каждый второй (49%) — нормальной.

- За последние 10 лет общая оценка удовлетворенности экологией в Самаре выросла более чем в 2 раза, - отмечают авторы рейтинга. - Если в 2011 она составляла 27%, то в 2021 – уже 59%.

По оценкам качества продуктов питания (3,5 балла из 5) и качества воздуха (3,3 балла из 5) Самара и вовсе заняла третью строчку в рейтинге. Чистоту улиц и работу городских служб по утилизации отходов самарцы оценили в среднем на 3 балла из 5. Аналогичную оценку получило качество воды.

«Это самый конструктивный социальный слой»

На первый взгляд, такая оценка может показаться странной – особенно если вспомнить недавние экологические скандалы с замором рыбы в Волге, незаконными свалками, вырубкой деревьев и жалобами на качество воздуха со стороны жителей отдельных районов Самары. Однако зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский считает, что все достаточно логично.

- Рейтинг составил сервис по поиску работы, а значит, опрос проводился среди активной части горожан, которые ищут новую работу или повышают квалификацию. Это самый конструктивный социальный слой региона, они видят, как возникают новые производства, развиваются компании. И даже критика со стороны представителей этого слоя носит продуктивный характер, с вариантами решения проблемы, - рассказал Павел Покровский журналисту «КП-Самара». – Да, действительно, в последнее время появляется немало публикаций про экологические проблемы – не только в Самаре, но и во всем мире. Но благодаря этому растет и экологическая осознанность горожан, погруженность в решение этих задач. В городе не только реализуется нацпроект «Экология», но и развивается корпоративное волонтерство, а также растут гражданские активности, направленные на решение экологических проблем.

В Самаре каждый месяц проходят акции по раздельному сбору отходов. Фото: ВнБ

«Экологическая осознанность растет»

Самарские экоактивисты подтверждают – за последние годы интерес и простых горожан, и бизнеса к вопросам экологии существенно вырос. Руководитель проекта «Вторсырье на благотворительность» Светлана Симонова отмечает: экологическая осознанность горожан действительно растет.

- Мы четвертый год занимаемся организацией ежемесячных акций по раздельному сбору отходов, открыли в Самаре два экоцентра, популяризируем идеи РСО в городе. И видим значительное увеличение интереса жителей Самары к вопросам экологии, переработки вторсырья и осознанного потребления, - рассказала Светлана Симонова журналисту «КП-Самара». - Кратно увеличилась наша аудитория в социальных сетях, количество участников ежемесячных акций по сбору отходов, посетителей экоцентров, а также количество вторсырья, которое мы отправляем на переработку. Если в 2018 году самарцы собрали и отправили на переработку 12,5 тонн мусора, то в 2019 году - уже 54 тонны, а в 2020 году - 106 тонн. А на октябрь 2021 года это количество уже превысило 140 тонн.

Сероводород, свинец и никель

По оценкам специалистов, экологическая ситуация в Самаре далека от идеальной, но по большинству показателей находится в пределах допустимых значений. Так, по данным Приволжского УГМС, в 2020 году специалисты проанализировали 61,7 тысяч проб атмосферного воздуха на содержание в них 26 ингредиентов (аммиака, бензола, фторида водорода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида, тяжелых металлов и т.д.).

- В целом по городу их содержание не превышало установленную норму, - отмечают в Приволжском УГМС. - Исключение составил диоксид азота, содержание которого в Октябрьском и Железнодорожном районах превысило норматив в 1,1 раза.

Эксперты фиксируют загрязнения, но в большинстве случаев они в пределах нормы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тем не менее, эксперты отмечают рост общего уровня загрязнения атмосферы диоксидом азота и хлоридом водорода по сравнению с 2019 годом. А вот содержание аммиака в воздухе снизилось.

- В целом по городу за 2020 год в воздухе зафиксировано 1118 случаев превышения уровня ПДК загрязняющих веществ, из них 1106 – сероводородом, 6 – формальдегидом, 3 – оксидом углерода, 2 – диоксидом азота и 1 – аммиаком, - сообщает Приволжское УГМС. – В Волге у Самары в 2020 году было выявлено трехкратное превышение ПДК соединений меди и трудноокисляемых органических веществ. Почва большинства городских районов загрязнена кадмием, медью, никелем, свинцом и цинком, но уровень загрязнения оценивается как допустимый.

Акцент - на очистные

В мэрии журналисту «КП-Самара» рассказали, что основная работа по улучшению экологической ситуации в городе сейчас ведется в рамках проекта «Оздоровление Волги». Работы включают в себя реконструкцию и модернизацию городских очистных канализационных сооружений.

- Модернизация ведется по двум крупным направлениям. Во-первых, это строительство станции ультрафиолетового обеззараживания, она позволит очищать стоки не химическим способом (использование жидкого хлора), а физическим – ультрафиолет будет уничтожать патоген на уровне молекул. Станция уже к декабрю 2021 года начнет свою работу в полном объеме, - объяснили в департаменте городск

ого хозяйства и экологии Самары. - Второе направление – это реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов. Его производительность составит 640 тыс. м3/сутки. После ввода в эксплуатацию автоматических механических решеток основной мусор будет задерживаться, а песок, который поступает со стоками – оставаться в бункерах, промываться и повторно использоваться для благоустройства.

А комплекс биологической доочистки сточных вод позволит минимизировать любое воздействие на окружающую среду.

КСТАТИ

Тольятти вошел в десятку городов в наихудшей оценкой экологии со стороны жителей. Удовлетворены качеством окружающей природной среды здесь оказались всего 29% опрошенных.

Самые высокие оценки экологической обстановки в России получили Тюмень, Краснодар и Казань.

А вы экологической ситуацией в Самаре довольны?

Обсудим в комментариях.

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