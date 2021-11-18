Сеть «Инвитро» расширяет свое присутствие в Самаре

Одна из крупнейших российских групп компаний, которая специализируется на лабораторной диагностике и медицинских услугах «Инвитро», сообщает об открытии 200-го медицинского офиса в Приволжье. Юбилейный офис открылся в городе Самаре по адресу ул. Осетинская, д. 5.

В честь открытия юбилейного медицинского офиса компания запускает акции для своих пациентов: 20 ноября каждый получит купон на 200 рублей при заказе на сумму от 1000 рублей.

В ноябре также был открыт медицинский офис по адресу ул. Дыбенко, д. 29. Всего в Самарской области сейчас работает 46 медицинских офисов.

Медицинские офисы «Инвитро» в Самаре предлагают более 4 500 видов лабораторных исследований, в том числе гинекологического и урологического материала. Кроме лабораторных исследований, в «Инвитро» предлагается широкий спектр дополнительных услуг: УЗИ внутренних органов, ЭКГ, кольпоскопия, измерение антропометрических данных и артериального давления, инъекции, вакцинация, а также ведется прием врача-терапевта, гинеколога, уролога, гастроэнтеролога, педиатра и кардиолога. Во многих регионах доступна услуга ВНД (служба «Выезд медицинской сестры на дом»), которая особо актуальна в текущей эпидемиологической ситуации.

Обратиться в медицинский офис «Инвитро» можно самостоятельно или по направлению врача. Формат результатов исследований соответствует государственным стандартам и действителен в любой поликлинике.

Одноразовые вакуумные системы для взятия биоматериала делают процедуру быстрой и безопасной, а маркировка пробирок индивидуальными штрих-кодами исключает возможность перепутать образцы. Перед отправкой все результаты проходят двойное подтверждение – медицинское и технологическое. Благодаря продуманной логистике и современному оборудованию, результаты многих исследований готовы в течение суток после дня взятия биоматериала.

Подключив бесплатное SMS-уведомление, вы оперативно узнаете о готовности результатов, а получить их можно по электронной почте, через личный кабинет на сайте www.invitro.ru, по телефону или в медицинском офисе.

Всего в Приволжье в 2021 году было открыто двадцать новых медицинских офисов, а до конца года компания «Инвитро» планирует увеличить их количество до тридцати трех.

Андрей Логвин, Генеральный директор «Инвитро-Приволжье»:

«В этом году компания «Инвитро» увеличила число медицинских офисов по всей России и планирует продолжить эту тенденцию. Мы видим заинтересованность со стороны наших пациентов и постоянно работаем над тем, чтобы наши услуги были доступны как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах Приволжья. Расширение географии диктует и эпидемиологическая обстановка в мире, а сохранение и укрепление здоровья – важнейшая национальная цель, достижение которой напрямую связано с доступностью и качеством медуслуг. Поэтому «Инвитро» постоянно совершенствует клиентский сервис и сейчас во многих регионах ПФО доступна услуга «Выезд на дом», которая позволяет даже в условиях ограничений внимательно относиться к своему здоровью. Благодарим всех пациентов за доверие и выбор «Инвитро»».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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