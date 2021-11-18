Минтранс потратит почти миллиард на интеллектуальную транспортную систему Самарской области. Зачем она нужна

Интеллектуальная система должна помочь справиться с пробками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный минтранс потратит почти миллиард рублей на создание интеллектуальной транспортной системы Самарской области. Работы начнутся уже в ноябре 2021 года. Итоги соответствующего аукциона ведомство подвело на портале госзакупок. Журналист «КП-Самара» выяснила, на что именно потратят деньги и зачем самарцам эта система.

«Оптимизировать потоки»

Речь идет о контракте на производство работ по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Самарской области. Итоги торгов объявили на этой неделе, подрядчиком станет «Ростелеком», который выполнит работы за 954 миллиона рублей при начальной цене контракта в 979 млн.

Проект предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации. В частности, речь идет о размещении на региональных трассах аппаратуры для сбора разного рода информации о дорожном движении, а также о создании Центра управления, который будет обрабатывать эти данные и применять их для управления трафиком и снижением пробок на дорогах.

- Главная цель – это повышение уровня безопасности дорожного движения, оптимизация транспортных потоков, повышение пропускной способности дорог, снижение вредного воздействия транспортного комплекса на экосистему, повышение эффективности работы транспортной инфраструктуры и контроля за состоянием дорог, - объяснили в минтрансе.

Контроль в режиме реального времени

Для этого чиновники ведомства поручили подрядчику обеспечить контроль и управление транспортными потоками в режиме реального времени, создать для этого информационное обеспечение, в том числе систему оперативного предоставления актуальной информации об изменении дорожного движения на УДС, а также создать приоритетные условия для движения спецтранспорта.

В состав ИТС войдут отдельные подсистемы – например, прямого и косвенного управления транспортными потоками, пополосного и светофорного управления, метеомониторинга, мониторинга параметров трафика, а также ЦОД и Центр диспетчеризации, мониторинга и управления.

Светофоры, метеомониторинг и оповещение водителей

Контракт разделен на три этапа. Первую часть подрядчик должен выполнить уже до 30 ноября 2021 года. За это время нужно подготовить рабочую документацию, а также модернизировать и дооснастить уже существующие системы метеомониторинга, светофорного и пополосного управления. Кроме того, подрядчик начнет создание системы мониторинга параметров транспортного потока.

Второй этап работ продлится с января до конца октября 2022 года. Подрядчику предстоит модернизировать и дооснастить существующие системы мониторинга параметров транспортного потока и информирования водителей, а также создать «с нуля» системы прямого и косвенного управления трафиком. Кроме того, на ул.Мориса Торезза, 67а будут созданы Центр обработки данных, Центр диспетчеризации, мониторинга и управления и система обеспечения их информационной безопасности.

Третий этап работы по созданию интеллектуальной транспортной системы должен завершиться летом 2023 года. В это время подрядчик займется модернизацией системы мониторинга параметров транспортного потока и светофорного управления.

А вы как считаете – на каких участках дорог такая система нужнее всего?

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